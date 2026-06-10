Η Χριστιάνα παγιδεύεται από την αστυνομία και ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα…

Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», δεν σταματά να επιφυλάσσει αγωνιώδεις εξελίξεις στους τηλεθεατές.

Απόψε στις 23:00…

Ο Μανώλης παραμυθιάζει τη Χριστιάνα ότι η Αλεξάνδρα πήγε στη Μάνη για προσωπικούς λόγους, ενώ παράλληλα ζητάει από την Αμαλία να έχει από κοντά τη μάνα του και να κάνουν παρέα. Η Ασπασία αισθάνεται ότι η Μάνη δεν τη «σηκώνει» πια και σκέφτεται να μετακομίσει στον Πειραιά. Ο Κωνσταντίνος απαιτεί από την Ισμήνη να κρατηθεί μακριά από τη Φρύνη, αλλά εκείνη αρνείται τις κατηγορίες. Η Χάιδω κάνει μυστικές εφόδους στο σπίτι του Λυκούργου και του κρύβει το φαγητό, ενώ ο Παρασκευάς τον παροτρύνει να τα ξαναβρούν. Ο Στάθης πιέζει την Ερωφίλη να του πει τι συμβαίνει, αλλά εκείνη αρνείται και τσακώνονται. Ο Στέλιος ενημερώνει τον Μανώλη και τον Παυλή ότι ο Αντώνης υπήρξε δίγαμος και ερευνά την πιθανή εμπλοκή του στον φόνο της άτυχης γυναίκας που βρέθηκε στον Διόνυσο. Ο Ρούσσος ζητά από τον Αντώνη να μιλήσει προσωπικά στον αρχηγό κι έτσι η Χριστιάνα εμφανίζεται μπροστά του, ενώ η αστυνομία καταγράφει τα πάντα.

Δείτε το trailer: