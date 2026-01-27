Υπό την σκιά της βαριάς ειδησεογραφίας της μέρας και τις τραγωδίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ο Αντώνης Κανάκης υποδέχθηκε το τηλεοπτικό κοινό σε ένα ακόμα επεισόδιο του Ράδιο Αρβύλα, στον «αέρα» του Ant1 το βράδυ της Τρίτης (27/1).

Ο παρουσιαστής δεν έκρυψε την συναισθηματική του φόρτιση για το τροχαίο στη Ρουμανία με Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ και αναρωτήθηκε αν και το τηλεοπτικό κοινό έχει την σκέψη «Θέε μου τι μας ξημερώνει σήμερα» κάθε πρωί που ξυπνάει.

«Κυρίες και κύριοι δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε σας, το λέω από προσωπική εμπειρία και ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη. Είμαι φουλ συναχωμένος και ελπίζω να καταφέρω να μιλήσω κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτό όμως το αφήνουμε γιατί είναι πρακτικό» ανέφερε αρχικά και στην συνέχεια μίλησε για το «μούδιασμα» που νιώθει.

«Υπάρχει αυτή η αγωνία η μόνιμη, του “Θεέ μου τι μας ξημερώνει σήμερα”»

«Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε σας. Έχετε φτάσει και εσείς στο σημείο να λέτε “δεν θέλω να ξυπνήσω”; Αυτό το “Θεέ μου τι μας ξημερώνει;” Να μην θες να ξυπνήσεις, να μη θέλεις να ανοίξεις, να ενημερωθείς για το τι γίνεται στον κόσμο, γιατί υπάρχει αυτή η αγωνία η μόνιμη, του “Θεέ μου τι μας ξημερώνει σήμερα”. Δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτές τις μέρες.

Την προηγούμενη εβδομάδα χάσαμε δύο συμπολίτες μας από τις πλημμύρες. Προχθές το βράδυ είχαμε αυτές τις πέντε μητέρες που έφυγαν στο εργοστάσιο Βιολάντα, γυναίκες που επέλεξαν τη βραδινή βάρδια για να είναι κοντά στα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γαμώτο δηλαδή, πραγματικά.

Σήμερα χάσαμε εφτά παιδιά που πήγαιναν να ακολουθήσουν την ομάδα τους, τον ΠΑΟΚ. Τι να πούμε πραγματικά, δεν ξέρουμε πλέον τι να πούμε. Είμαστε μουδιασμένοι, είναι όλη η χώρα μουδιασμένη.

«Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε το Ράδιο Αρβύλα στον “αέρα”»

Συλλυπητήρια μέσα από την καρδιά μας στις οικογένειες όλων αυτών των ανθρώπων. Τι να πουν και τα συλλυπητήρια; Είμαστε ιδιαίτερα στεναχωρημένοι, μουδιασμένοι και σοκαρισμένοι από όλα αυτά που ζούμε», σχολίασε ο Αντώνης Κανάκης.

«Υπό αυτή την συνθήκη και το βάρος αυτών των πραγμάτων θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε το Ράδιο Αρβύλα στον “αέρα”» είπε ο παρουσιαστής και ξεκίνησε την εκπομπή.