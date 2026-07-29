Με μια τρυφερή ανάρτηση θέλησε ο Δημήτρης Σκούλος να ευχηθεί δημόσια στη σύζυγό του, Τζέλα, για τα γενέθλιά της. Ο γνωστός φωτογράφος δημοσίευσε μια φωτογραφία της και τη συνόδευσε με ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα.

Οι δυο τους μετρούν πολλά χρόνια κοινής πορείας και έχουν αποκτήσει δύο κόρες. Παρότι αποφεύγουν να προβάλλουν συχνά την οικογενειακή τους ζωή, ο Δημήτρης Σκούλος δεν κρύβει τη μεγάλη αδυναμία που έχει στη σύζυγο και στα παιδιά του.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση αποτέλεσε μια σπάνια αναφορά στη σχέση τους, με τον ίδιο να μιλά με χιούμορ, αγάπη και θαυμασμό για τη γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του εδώ και 22 χρόνια.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Δημήτρης Σκουλός έγραψε: «Αυτό το υπέροχο πλάσμα με ανέχεται 22 χρόνια τώρα. Και σήμερα έχει γενέθλια. Τα μωράκια μου δεν θα μπορούσαν να έχουν καλύτερη μαμά και εγώ καλύτερη σύντροφο, σύζυγο. Τις ευχές μου θα τις πω ψιθυριστά στο αυτί. Δεν είναι ανάγκη να τις γράψω».