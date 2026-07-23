Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη βρέθηκε στο επίκεντρο μιας έντονης αντιπαράθεσης για μια θέση στάθμευσης, όπως η ίδια αποκάλυψε μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αθλητικογράφος δημοσιοποίησε την Πέμπτη 23 Ιουλίου τις λεπτομέρειες του περιστατικού, εξηγώντας πως η αφορμή για να οξυνθούν τα πνεύματα ήταν η άρνησή της να μετακινήσει το όχημά της από δημόσιο χώρο στάθμευσης, ύστερα από υπόδειξη που της έγινε.

Η ίδια δημοσίευσε μια φωτογραφία συνοδευόμενη από μια συγκεκριμένη χειρονομία, γράφοντας στην ανάρτησή της: «Αφιερωμένο στην εκνευριστική κακιόλα “κυρία” που χθες μου ζήτησε να πάρω το αμάξι μου από εκεί που το πάρκαρα, γιατί δεν επιτρέπεται. Να σημειωθεί πως το parking είναι δημόσιο δημοτικό parking».

Οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί και η νέα συνάντηση την επόμενη ημέρα

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ξεκαθάρισε τη θέση της σχετικά με τη στάση που κρατά σε ανάλογα περιστατικά, σημειώνοντας: «Μαντέψτε ποια δεν κούνησε το αμάξι. Κι αυτός ήταν ο λόγος να χαρακτηριστώ μ@λ@κισμένο, τσόκαρο και βλήμα».

Το περιστατικό είχε και συνέχεια την επόμενη ημέρα, όταν οι δύο γυναίκες διασταύρωσαν εκ νέου τους δρόμους τους στο ίδιο σημείο.

Περιγράφοντας τη δεύτερη αυτή συνεύρεση, η αθλητικογράφος ανέφερε: «Σήμερα συναντηθήκαμε ξανά. Πάρκαρα ακριβώς στην ίδια θέση με χθες. Αλλά σήμερα της έστειλα φιλάκια. Θεωρείτε πως τα βρήκαμε; Γίναμε φίλες;».