Ο Τομ Χόλαντ έσπευσε να βοηθήσει τη σύζυγό του, Ζεντάγια, αποτρέποντας ένα σοβαρό ενδυματολογικό ατύχημα στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη.

Ο 30χρονος ηθοποιός, ο οποίος τον περασμένο μήνα επιβεβαίωσε ότι οι δυο τους παντρεύτηκαν, εθεάθη να περπατά δίπλα στην 29χρονη πρωταγωνίστρια του «Euphoria», καθώς έβγαιναν από το ξενοδοχείο τους στη Νέα Υόρκη.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το ζευγάρι κρατιόταν τρυφερά από το χέρι και κατευθυνόταν προς ένα αυτοκίνητο που τους περίμενε. Η Ζεντάγια φορούσε ένα κομψό μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και μεγάλο σκίσιμο στο μπροστινό μέρος, το οποίο άρχισε ξαφνικά να σηκώνεται εξαιτίας του αέρα.

Moment Tom Holland jumps in to save wife Zendaya from suffering MAJOR wardrobe mishap in leggy black gown https://t.co/xdOG0VrzEu — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 17, 2026

Ο Τομ Χόλαντ αντιλήφθηκε αμέσως τι συνέβαινε και έκανε νόημα στη σύζυγό του, η οποία έβαλε γρήγορα το χέρι της στο τελείωμα του φορέματος. Ο ηθοποιός συνέχισε να την καθοδηγεί προς το αυτοκίνητο, ενώ εκείνη κρατούσε σταθερά το ρούχο της, αποτρέποντας το ενδεχόμενο ενός ενδυματολογικού ατυχήματος.

Η ηθοποιός είχε συνδυάσει το μαύρο φόρεμα, το οποίο έφερε ένα λουλουδάτο διακοσμητικό στοιχείο στο μπροστινό μέρος, με κλειστές μαύρες γόβες. Επέλεξε ελάχιστα αξεσουάρ, ώστε το σύνολο να βρίσκεται στο επίκεντρο, φορώντας μόνο ένα ζευγάρι μικρά ασημένια σκουλαρίκια.

Το μακιγιάζ της ήταν διακριτικό, με ρουζ στα ζυγωματικά και nude απόχρωση στα χείλη. Ο Τομ Χόλαντ, από την πλευρά του, επέλεξε μια πιο καθημερινή εμφάνιση, φορώντας κλασικό τζιν παντελόνι και ένα σκούρο μπλε πουλόβερ.

Το ζευγάρι αυτή την περίοδο προωθεί τη νέα του ταινία, «Η Οδύσσεια», η οποία κάνει επίσημη πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου.

Ο Τομ Χόλαντ υποδύεται τον Τηλέμαχο, ενώ η Ζεντάγια ενσαρκώνει τη θεά Αθηνά στην κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Η ταινία έχει ήδη αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, με ορισμένους να τη χαρακτηρίζουν «θεϊκού επιπέδου» και «αριστούργημα».