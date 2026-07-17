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Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους και οι πρώτες αντιδράσεις των θεατών άρχισαν να κατακλύζουν το Χ, με το γενικό κλίμα να είναι θετικό. Πολλοί κάνουν λόγο για μια εντυπωσιακή κινηματογραφική εμπειρία, γεμάτη εικόνες μεγάλης κλίμακας και σκηνές που ανταποκρίνονται στον χαρακτηρισμό «έπος». Αρκετοί, μάλιστα, σημειώνουν ότι η ίδια η ταινία αποτελεί την καλύτερη δυνατή διαφήμιση για την Ελλάδα και τον μύθο του Οδυσσέα.

Δεν λείπουν, ωστόσο, και οι πιο συγκρατημένες απόψεις. Ορισμένοι θεατές θεωρούν ότι, παρά το επιβλητικό θέαμα και τη μεγάλη διάρκειά της, η ταινία δεν διαθέτει πάντα την απαραίτητη ένταση στην πλοκή και αφήνει την αίσθηση πως κάτι απουσιάζει από την τελική σύνθεση. Οι βασικές ενστάσεις επικεντρώνονται κυρίως στο σενάριο, στον ρυθμό της αφήγησης και σε κάποιες ερμηνείες που δεν κρίθηκαν εξίσου πειστικές.

Σχόλια υπάρχουν επίσης για τη μουσική, τις επιλογές στο καστ και τις δημιουργικές ελευθερίες που πήρε ο Κρίστοφερ Νόλαν στην προσέγγιση του ομηρικού έργου. Ακόμη και αρκετοί από όσους διαφωνούν αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για μια φιλόδοξη παραγωγή που θα συζητηθεί έντονα.

Οι πρώτες αντιδράσεις στο Χ για την Οδύσσεια του Νόλαν