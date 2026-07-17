Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους και οι πρώτες αντιδράσεις των θεατών άρχισαν να κατακλύζουν το Χ, με το γενικό κλίμα να είναι θετικό. Πολλοί κάνουν λόγο για μια εντυπωσιακή κινηματογραφική εμπειρία, γεμάτη εικόνες μεγάλης κλίμακας και σκηνές που ανταποκρίνονται στον χαρακτηρισμό «έπος». Αρκετοί, μάλιστα, σημειώνουν ότι η ίδια η ταινία αποτελεί την καλύτερη δυνατή διαφήμιση για την Ελλάδα και τον μύθο του Οδυσσέα.

Δεν λείπουν, ωστόσο, και οι πιο συγκρατημένες απόψεις. Ορισμένοι θεατές θεωρούν ότι, παρά το επιβλητικό θέαμα και τη μεγάλη διάρκειά της, η ταινία δεν διαθέτει πάντα την απαραίτητη ένταση στην πλοκή και αφήνει την αίσθηση πως κάτι απουσιάζει από την τελική σύνθεση. Οι βασικές ενστάσεις επικεντρώνονται κυρίως στο σενάριο, στον ρυθμό της αφήγησης και σε κάποιες ερμηνείες που δεν κρίθηκαν εξίσου πειστικές.

Σχόλια υπάρχουν επίσης για τη μουσική, τις επιλογές στο καστ και τις δημιουργικές ελευθερίες που πήρε ο Κρίστοφερ Νόλαν στην προσέγγιση του ομηρικού έργου. Ακόμη και αρκετοί από όσους διαφωνούν αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για μια φιλόδοξη παραγωγή που θα συζητηθεί έντονα.

Οι πρώτες αντιδράσεις στο Χ για την Οδύσσεια του Νόλαν

Μόλις είδα την Οδύσσεια. ΕΠΟΣ. — Vivi Bouyioura (@VBougioura) July 16, 2026

Είδα χτες στην προβολή 00:10 αμέσως μετά την ανατροπάρα την Οδύσσεια στο IMAX της Θεσσαλονίκης…απίστευτη εμπειρία…απίστευτη ταινία!

Όχι η τοπ του Νόλαν αλλά πραγματικά πάρα πολύ δυνατή σαν εμπειρία!

Όσοι μπορείτε να την δείτε σε IMAX μη το σκεφτείτε καν. — Tito (@Tito_Packer) July 16, 2026

Να σας εκμυστηρευτώ την αμαρτία μου, και λευκή να ήταν η "ωραία Ελένη" του Νόλαν, και δίμετρη ξανθιά κουκλάρα με μεγάλα …χμμ …αυτιά, δύσκολα θα σπαταλούσα δύο ώρες για να την δω.

Δεν είμαι φαν της σκηνοθετικής του ματιάς. — Thanos Dimou (@AthanDim) July 16, 2026

Είδα χθες την Οδύσσεια του Νολαν.



Μακάρι να είχα κάτι πιο ουσιαστικό να πω αυτή τη στιγμή, αλλά πραγματικά δεν βρίσκω λόγια. Υπήρξαν αρκετές στιγμές όπου το σώμα μου αντέδρασε σωματικά στη μαγεία της κινηματογράφησης που βίωνα.(1/3) — Jacob Neestrup Right Hand (@Brostinos13) July 16, 2026

Θα πω μόνο ότι με άγγιξε πολύ η απεικόνιση του Οδυσσέα ως βετεράνου πολέμου στοιχειωμένου από την φρίκη που είδε κ την ευθύνη των επιλογών του. Ματ Ντέιμον υποκλίνομαι! Πολύ σύγχρονη ανάγνωση του έργου. #Οδυσσεια #Οδύσσεια — Εριφύλη (@er08399818) July 17, 2026

Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να πολεμηθεί ταινία γιατί δεν είναι αρκετά ελληνική…Δεν είναι ντοκυμαντέρ παιδιά, ταινία είναι και ο σκηνοθέτης την αποδίδει όπως θέλει, με ό,τι καστ θέλει! Όταν κάνει ταινιάρες, θεός ο Νόλαν, αρκεί μην πιάσει την ελλαδάρα… #οδυσσεια #odyssey — TiNa Pnt (@Sokola_tina) July 16, 2026

Μπαίνοντας στην αίθουσα ήμουν προκατειλημμένη. Ως Ελληνίδα, έτοιμη να «επιτεθώ» σε κάθε περιττή woke παρέμβαση. Αντί γι’ αυτό, δεν είδα την #Οδύσσεια του Christopher #Nolan. Την έζησα.

Οταν έσβησε και το τελευταίο πλάνο, για λίγο όλη η αίθουσα κράτησε την αναπνοή της. Η καρδιά… pic.twitter.com/IHcUx0qol0 — MaggieView (@Magdaview12) July 16, 2026

Στη ζωή, δύο πράγματα δεν με έχουν απογοητεύσει.

Τα πακοτινια και ο Νόλαν — isminouta (@isminouta) July 16, 2026

Η επόμενη ταινία του Νόλαν, οι 300 του Λεωνίδα. Μη ξεχάσετε να πάτε σινεμά να την δείτε.#οδυσσεια #odyssey pic.twitter.com/j39xo7AQz9 — Mr. Anderson (@sim_world_101) July 16, 2026

Να πάτε να τη δείτε, Εύμαιος και Πηνελόπη όλα τα λεφτά, οι υπόλοιποι meh..Το διαχρονικό μήνυμα της Τροίας που από μεγάλη νίκη, μετατράπηκε σε πολιτισμική ήττα του τότε κόσμου, με βρίσκει σύμφωνο, αλλά κάπου μετά το έχασα το τί ήθελε να μας πει ο Νόλαν. 3 ώρες πέρασαν αέρας πάντως — Felekis (@Felekis2) July 16, 2026

Η Οδύσσεια ειναι ένα μεγαλειώδες έργο. Ίσως το πιο βαθιά υπαρξιακό έργο τής παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Ο ευφυης Νολαν το ξέρει αυτό, και εκανε μια μεγάλη ταινία. Κάποιες φορές, ειναι Ποιημα.

Να πατε. — SDerden (@SpoilerDerden) July 16, 2026

Γύρισα απ' την Οδύσσεια. Ενα πράγμα θα πω, peak cinema. Μιλάμε για ταινία 9.6 /10.

Τρομερή. Αφήστε τις μαλακίες περί γοκ και ιστορίες και πάτε να την δείτε. Μιλάμε για την καλύτερη διαφήμιση που θα μπορούσε να μας γίνει. Εξαιρετική.

Η Ελένη εμφανίζεται 5 λεπτα. — will the thrill ☭🇬🇷 (@daaaathrill) July 16, 2026

Η Οδύσσεια είναι μία αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία και δίχως αμφιβολία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ταινίες του Nolan. Μακράν η καλύτερη ερμηνεία στην καριέρα του Matt Damon. Η Hathaway ήταν φανταστική και είχαμε τη πιο μεστή ερμηνεία της Theron μετά το Monster. #TheOdyssey — Mixalis Kratimenos (@mixaliskrat) July 16, 2026

Η Οδύσσεια του Νόλαντ είναι

Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Η ταινία.



Η Ελένη έχει πολύ μικρή παρουσία. Η ηθοποιός ενσαρκώνει άριστα την απόκοσμη ομορφιά που είναι βάρος όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για όλον τον κόσμο.



Μαύρη επίσης είναι και η Κλυταιμνήστρα και η Ιφιγένεια. Λογικό… pic.twitter.com/sDynjIxFcp — Agamemnon Stavropoulos (@agamemnon_st) July 16, 2026

Όταν η ωραία Ελένη μετατρέπεται σε μαύρη.

Ο Αχιλλέας είναι πρώην γυναίκα…

Τότε, ο Νόλαν για εμάς δεν είναι σκηνοθέτης, αλλά κράνος.#Οδύσσεια #TheOdysseyMovie — VAG™ (@AxEasy) July 16, 2026

Είδα την Οδύσσεια. Λοιπόν και με ελάχιστα σποιλερς

1. O Nolan αποφασισε να επεξηγησει την οδύσσεια σαν μια παραβολή του bronze age collapse για το οποίο ευθύνονται οι Έλληνες. Λίγο περίεργο. Οπότε έχουν γίνει πολλές προσθήκες στο κείμενο πάνω σε αυτή τη λογική. — clepto (@cleptok) July 16, 2026