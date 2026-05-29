Στην παρουσίαση του νέου βιβλίου που έγραψε η Δήμητρα Παπαδήμα βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής «Breakfast @Star».

«Μου αρέσει η αλήθεια, φαίνεται. Μου αρέσει να λέω την αλήθεια, να την υποστηρίζω. Στα 63 μου, ανοίγω το ημερολόγιό μου και δεν έχω πια τι να γράψω. Γράφω “βαριέμαι”, όλα κουτά, όλα ανούσια, είμαστε κοτούλες», ανέφερε αρχικά η Δήμητρα Παπαδήμα.

O δημοσιογράφος ρώτησε την ηθοποιό αν απέχει τηλεοπτικά από επιλογή ή επειδή δεν της γίνονται προτάσεις με εκείνη να απαντά: «Πέρασα και από την ΕΡΤ, αλλά ακούω κάτι πράγματα. Αν γράψω κάποτε τη βιογραφία μου, και τα γράψω, είναι τρελά. Πήγα στην ΕΡΤ για την Πηνελόπη Δέλτα για να γίνει σήριαλ, την οποία τη θέλανε. Το ένα γραφείο, ανήκει σε ένα κόμμα και το άλλο σε άλλο κόμμα. Του τρελού, γελάω πια. Γέλαγα. Τους τα είπα όπως θέλανε να τα ακούσουν και έφυγα. Με έχουν βάλει σε μαύρη λίστα, αλλά δε με ενδιαφέρει καθόλου. Δίνουν λεφτά, δίνουν, δίνουν, και στο τέλος τι κάνουν;».