Νέα έρευνα φέρνει στο προσκήνιο τις επικίνδυνες διατροφικές συνήθειες που εξακολουθούν να υιοθετούν πολλοί καταναλωτές, αυξάνοντας τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ένας στους τρεις ανθρώπους παραδέχεται ότι καταναλώνει μπιφτέκια που δεν έχουν ψηθεί πλήρως, μια πρακτική που μπορεί να εκθέσει τον οργανισμό σε επικίνδυνα βακτήρια όπως το E. coli και η σαλμονέλα.

Η κατανάλωση μπιφτεκιών που παραμένουν ροζ στο εσωτερικό ή απελευθερώνουν ροζ υγρά ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία, καθώς κατά τη διαδικασία του κιμά τα επιβλαβή βακτήρια που βρίσκονται στην επιφάνεια του κρέατος, όπως το E. coli και η σαλμονέλα, διασπείρονται σε όλη τη μάζα του. Σε αντίθεση με μία ολόκληρη μπριζόλα, όπου τα βακτήρια της επιφάνειας καταστρέφονται κατά το ψήσιμο, ο κιμάς που δεν έχει μαγειρευτεί επαρκώς μπορεί να περιέχει ζωντανούς παθογόνους μικροοργανισμούς στο εσωτερικό του.

Αν και ορισμένα εστιατόρια σερβίρουν με ασφάλεια μπιφτέκια που παραμένουν ροζ στο εσωτερικό, αυτό γίνεται μέσω αυστηρά ελεγχόμενων διαδικασιών και με χρήση κρέατος υψηλής ποιότητας από αξιόπιστες πηγές. Παράλληλα, οι έρευνες δείχνουν σταθερά ότι τα περιστατικά τροφιμογενών νοσημάτων αυξάνονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι καταναλωτές μπορεί να μην ψήνουν επαρκώς το κρέας στο μπάρμπεκιου ή να μεταφέρουν τρόφιμα για πικνίκ σε υψηλότερες θερμοκρασίες, συνθήκες που ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων.

Η τελευταία έρευνα της Υπηρεσίας Προτύπων Τροφίμων της Σκωτίας (Food Standards Scotland) διαπίστωσε ότι το ένα πέμπτο των ερωτηθέντων δεν φροντίζει πάντοτε ώστε το φαγητό να είναι καυτό σε όλο του το εσωτερικό πριν το καταναλώσει. Επιπλέον, περισσότερο από το ένα τρίτο παραδέχθηκε ότι αποψύχει κρέας ή ψάρια σε θερμοκρασία δωματίου, αντί μέσα στο ψυγείο, επιτρέποντας στα επικίνδυνα βακτήρια να πολλαπλασιαστούν. Μικρότερο ποσοστό των καταναλωτών δήλωσε επίσης ότι περιστασιακά τρώει λουκάνικα ή κοτόπουλο που παραμένουν ροζ ή απελευθερώνουν ροζ υγρά.

Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη ότι ένας στους τρεις πλένει το ωμό κοτόπουλο πριν το μαγείρεμα, παρά τις συστάσεις που προειδοποιούν ότι οι πιτσιλιές νερού μπορούν να διασπείρουν επιβλαβή βακτήρια στην κουζίνα. Η Λουίζ Κρόζιερ, ανώτερη επιστημονική σύμβουλος της Food Standards Scotland, δήλωσε: «Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι οι επικίνδυνες συνήθειες εξακολουθούν να είναι υπερβολικά συχνές. Η κατανάλωση μισοψημένων μπιφτεκιών ή κοτόπουλου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή τροφική δηλητηρίαση, αλλά είναι απολύτως αποτρέψιμη. Ειδικά στα μπάρμπεκιου, είναι σημαντικό να μην βασιζόμαστε στις εκτιμήσεις. Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό είναι καυτό σε όλο του το εσωτερικό και, εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε θερμόμετρο κρέατος για να βεβαιωθείτε ότι έχει μαγειρευτεί πλήρως πριν το σερβίρετε».

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι το ένα τέταρτο των ανθρώπων καταναλώνει περισσεύματα φαγητού μετά από τρεις ή περισσότερες ημέρες, παρά τις οδηγίες που συνιστούν κατανάλωση μέσα σε δύο ημέρες. Τα ευρήματα αυτά αναμένεται να βρουν ανταπόκριση και στην Αγγλία, όπου τα επίσημα στατιστικά στοιχεία καταγράφουν αύξηση των περιστατικών τροφικής δηλητηρίασης.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) και την Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (FSA), το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν 10.406 περιστατικά σαλμονέλας, βακτηριακής λοίμωξης που συνδέεται με το κοτόπουλο, το κρέας, τα αυγά, καθώς και τα ωμά φρούτα και λαχανικά, αριθμός που αποτελεί τον υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας. Τα κρούσματα καμπυλοβακτηριδίου, που σχετίζονται κυρίως με το κοτόπουλο και το χοιρινό κρέας, παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τις 69.394 περιπτώσεις, ενώ η λιστερίωση από κατεψυγμένα ή ψυχόμενα τρόφιμα και μαλακά τυριά συνδέθηκε με 181 περιστατικά. Η νόσος αυτή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια, αποβολές και θνησιγένεια.

Ξεχωριστά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν πέρυσι έδειξαν ότι τα περιστατικά E. coli αυξήθηκαν κατά 26%, εξαιτίας μίας από τις μεγαλύτερες επιδημίες που έχουν καταγραφεί στη χώρα και συνδέθηκε με μολυσμένα φύλλα σαλάτας. Συνολικά 293 άνθρωποι μολύνθηκαν, 126 χρειάστηκαν νοσηλεία και δύο έχασαν τη ζωή τους, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι επίσημοι αριθμοί αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την τροφική δηλητηρίαση στο σπίτι, χωρίς να υποβάλλονται σε εξετάσεις που θα μπορούσαν να εντοπίσουν το υπεύθυνο βακτήριο και χωρίς να καταγράφονται στις επίσημες στατιστικές. Τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως όσοι έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, είναι πιθανότερο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο όταν εκτεθούν σε επιβλαβή βακτήρια μέσω ανεπαρκώς μαγειρεμένων τροφίμων.

Οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση θερμομέτρου τροφίμων ώστε να διασφαλίζεται ότι το φαγητό έχει μαγειρευτεί πλήρως, την άμεση τοποθέτηση των ευπαθών τροφίμων στο ψυγείο και την αποφυγή κατανάλωσης προϊόντων που έχουν ξεπεράσει την ημερομηνία λήξης τους.

Μεταξύ των τροφίμων που έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο τροφικών λοιμώξεων περιλαμβάνονται τα αυγά, τα οποία σχετίζονται με τη σαλμονέλα, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από εισαγόμενες όρνιθες που ενδέχεται να μην έχουν εμβολιαστεί, ενώ αυξημένο κίνδυνο παρουσιάζουν και τα πιάτα με ωμά αυγά, όπως επιδόρπια και μαγιονέζα. Τα σάντουιτς έχουν επίσης συνδεθεί με περιστατικά λιστέριας, καθώς το 2019 μολυσμένα σάντουιτς νοσοκομείων προκάλεσαν επτά θανάτους, ενώ το 2024 δύο θάνατοι αποδόθηκαν σε μαρούλι που χρησιμοποιήθηκε σε σάντουιτς.

Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου ανήκουν επίσης τα καπνιστά ψάρια, όπως ο καπνιστός σολομός και η πέστροφα, λόγω του κινδύνου λιστέριας, με τις εγκύους να συμβουλεύονται να τα αποφεύγουν. Τα μαλακά τυριά μπορούν επίσης να μεταφέρουν λιστέρια, ενώ το τυρί «Μπαρονέ», γαλλικής έμπνευσης και παραγόμενο στο Γουίλτσιρ, συνδέθηκε με έναν θάνατο το 2023. Οι συσκευασμένες σαλάτες μπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυξη βακτηρίων, ενώ η ρόκα έχει συνδεθεί με το E. coli.