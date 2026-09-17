Η διάγνωση του υδροκεφάλου σε ένα παιδί τρομάζει, όμως δεν προδιαγράφει από μόνη της την εξέλιξή του. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η σωστή αντιμετώπιση μπορούν να κάνουν καθοριστική διαφορά, ενώ πολλά παιδιά με σταθεροποιημένο υδροκέφαλο πηγαίνουν σχολείο, αθλούνται, ταξιδεύουν και ζουν μια ουσιαστικά φυσιολογική ζωή.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υδροκεφάλου, ο κ. Αριστείδης Πράσσας, Διευθυντής Νευροχειρουργικής ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» και Πρόεδρος της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας, μιλά στο Newsbeast για τις «κόκκινες σημαίες» που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς, τις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές και τη ζωή μετά τη διάγνωση, αλλά και για τις ανισότητες που εξακολουθούν να χωρίζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα από την περιφέρεια στην πρόσβαση στην εξειδικευμένη φροντίδα.

Πρόεδρε, όταν οι γονείς ακούν για πρώτη φορά τη διάγνωση «υδροκέφαλος», συνήθως τρομάζουν. Τι σημαίνει στην πράξη παιδιατρική υδροκεφαλία και πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η πορεία από παιδί σε παιδί;

Η παιδιατρική υδροκεφαλία είναι η συσσώρευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσα στον εγκέφαλο, που ασκεί πίεση και μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξή του. Σε βρέφη εκδηλώνεται συνήθως με ασυνήθιστα γρήγορη αύξηση της περιμέτρου του κεφαλιού, ενώ σε μεγαλύτερα παιδιά με πονοκεφάλους, εμετούς ή προβλήματα ισορροπίας. Η πορεία διαφέρει πολύ από παιδί σε παιδί, ανάλογα με την αιτία (συγγενής ή επίκτητη), το αν συνυπάρχουν άλλες εγκεφαλικές βλάβες, την ηλικία διάγνωσης και το πόσο έγκαιρα και αποτελεσματικά αντιμετωπίζεται (συνήθως με χειρουργική τοποθέτηση βαλβίδας παροχέτευσης). Έτσι, ενώ ορισμένα παιδιά αναπτύσσονται φυσιολογικά με ελάχιστη παρέμβαση, άλλα χρειάζονται δια βίου παρακολούθηση και αντιμετωπίζουν μαθησιακές ή κινητικές δυσκολίες, γι’ αυτό κάθε περίπτωση κρίνεται ξεχωριστά από ειδικούς.

Ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να οδηγήσουν έναν γονέα άμεσα στον γιατρό; Πόσο καθοριστικός είναι ο χρόνος της διάγνωσης για την ανάπτυξη του εγκεφάλου ενός παιδιού; Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μια καθυστέρηση μπορεί να αφήσει μόνιμο αποτύπωμα στη νευρολογική ή γνωστική του εξέλιξη;

Οι γονείς πρέπει να ζητούν άμεση ιατρική αξιολόγηση όταν παρατηρούν συγκεκριμένα σημάδια. Σε βρέφη: ασυνήθιστα γρήγορη αύξηση της περιμέτρου του κεφαλιού, διογκωμένη ή σκληρή πηγή, εμφανή αγγεία στο τριχωτό, επίμονους εμετούς, υπερβολική υπνηλία, ευερεθιστότητα και δυσκολία στη σίτιση. Σε μεγαλύτερα παιδιά: επίμονους πονοκεφάλους (ιδίως χειρότερους το πρωί), εμετούς χωρίς ίωση, διπλωπία, προβλήματα ισορροπίας, ξαφνικές αλλαγές συμπεριφοράς ή σχολικής επίδοσης, ασυνήθιστη υπνηλία. Οποιοδήποτε από αυτά, ειδικά αν εμφανίζεται απότομα, χρειάζεται άμεση εκτίμηση.

Ο χρόνος διάγνωσης είναι πολύ σημαντικός, αλλά όχι απόλυτος παράγοντας. Η αυξημένη πίεση μέσα στο κρανίο, όσο παραμένει χωρίς αντιμετώπιση, φθείρει σταδιακά τον εγκεφαλικό ιστό και μπορεί να επηρεάσει κινητικές, γνωστικές ή οπτικές λειτουργίες. Όσο νωρίτερα αντιμετωπιστεί (συνήθως με βαλβίδα παροχέτευσης ή εναλλακτική επέμβαση) τόσο μικρότερος ο κίνδυνος μόνιμης βλάβης. Ταυτόχρονα, ο εγκέφαλος των μικρών παιδιών έχει σημαντική πλαστικότητα, γεγονός που εξηγεί γιατί δύο παιδιά με παρόμοια καθυστέρηση μπορεί να έχουν πολύ διαφορετική εξέλιξη.

Ναι, υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις όπου παρατεταμένη καθυστέρηση άφησε μόνιμο αποτύπωμα: μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα μνήμης ή προσοχής, διαταραχές όρασης, κινητικά ελλείμματα, σε ακραίες περιπτώσεις σοβαρή νοητική υστέρηση. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όταν συνυπάρχει άλλη υποκείμενη εγκεφαλική βλάβη. Δεν είναι όμως κανόνας. Πολλά παιδιά ανακάμπτουν πλήρως μετά τη θεραπεία. Γι’ αυτό η έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων δεν είναι λόγος πανικού, αλλά υπενθύμιση ότι ο χρόνος πραγματικά μετράει.

Η τοποθέτηση βαλβίδας παραμένει βασική θεραπευτική επιλογή, ενώ σε επιλεγμένους ασθενείς εφαρμόζεται και η ενδοσκοπική τρίτη κοιλιοστομία (ETV). Πώς αποφασίζετε ποια θεραπεία είναι κατάλληλη για κάθε παιδί και από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιλογή;

Η επιλογή ανάμεσα σε βαλβίδα παροχέτευσης (shunt) και ενδοσκοπική τρίτη κοιλιοστομία (ETV) εξαρτάται από συνδυασμό παραγόντων που αφορούν το παιδί, την αιτία της υδροκεφαλίας και την ανατομία του εγκεφάλου.

Η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο: η ETV έχει χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε βρέφη κάτω των 6-12 μηνών, καθώς οι μεμβράνες στη βάση του εγκεφάλου δεν έχουν ακόμα ωριμάσει επαρκώς. Σε πολύ μικρά βρέφη, το shunt παραμένει συχνά η ασφαλέστερη επιλογή.

Καθοριστική είναι και η αιτία της υδροκεφαλίας. Η ETV λειτουργεί καλύτερα σε αποφρακτική υδροκεφαλία, όπου υπάρχει σαφές σημείο εμποδίου στη ροή του υγρού (π.χ. στένωση υδραγωγού, ορισμένοι όγκοι), γιατί μπορεί να δημιουργήσει νέα οδό παράκαμψης. Σε μη αποφρακτική υδροκεφαλία, όπου το πρόβλημα είναι στην απορρόφηση και όχι στη ροή, η ETV δεν αντιμετωπίζει την πραγματική αιτία.

Πριν την επέμβαση εξετάζεται προσεκτικά η απεικόνιση (MRI) για να διαπιστωθεί αν υπάρχει επαρκής ανατομικός χώρος στη βάση του εγκεφάλου. Παιδιά με ιστορικό μηνιγγίτιδας ή ενδοκοιλιακής αιμορραγίας συχνά έχουν συμφύσεις που δυσχεραίνουν την ETV.

Λαμβάνεται επίσης υπόψη η στάθμιση οφέλους-κινδύνου: το shunt είναι πιο προβλέψιμο βραχυπρόθεσμα, αλλά συνοδεύεται από μακροχρόνιο κίνδυνο δυσλειτουργίας ή λοίμωξης και πιθανές επανεπεμβάσεις. Η ETV, όταν πετύχει, απαλλάσσει το παιδί από εμφύτευμα, αλλά αν αποτύχει (κάτι που φαίνεται συνήθως στις πρώτες εβδομάδες) μπορεί τελικά να χρειαστεί shunt.

Η τελική απόφαση λαμβάνεται εξατομικευμένα από τον παιδονευροχειρουργό, συχνά με τη βοήθεια σταθμισμένων κλινικών κριτηρίων, πάντα σε συνεννόηση με την οικογένεια για τα οφέλη και τους κινδύνους κάθε επιλογής.

Αριστείδης Πράσσας, Διευθυντής Νευροχειρουργικής ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» και Πρόεδρος της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας

Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των οικογενειών είναι η δυσλειτουργία ή η λοίμωξη της βαλβίδας. Ποιες είναι οι «κόκκινες σημαίες» που πρέπει να γνωρίζει ένας γονιός και πότε πρέπει να απευθυνθεί επειγόντως στο νοσοκομείο;

Οι δυσλειτουργίες και οι λοιμώξεις βαλβίδας απαιτούν άμεση προσοχή. Σε βρέφη προσέχουμε διόγκωση της πηγής, ταχεία αύξηση περιμέτρου κεφαλιού, επίμονους εμετούς, υπνηλία, ευερεθιστότητα και το «φαινόμενο του δύοντος ήλιου». Σε μεγαλύτερα παιδιά: επίμονο ή ασυνήθιστο πονοκέφαλο, επαναλαμβανόμενους εμετούς, θολή όραση, προβλήματα ισορροπίας, αλλαγές συμπεριφοράς ή σχολικής απόδοσης. Σημάδια λοίμωξης περιλαμβάνουν πυρετό χωρίς άλλη αιτία, ερυθρότητα ή οίδημα κατά μήκος της βαλβίδας, και γενική κακουχία.

Πολλοί γονείς αναγνωρίζουν πρώτοι ένα «δικό τους» μοτίβο συμπτωμάτων στο παιδί τους, και αυτή η διαίσθηση πρέπει πάντα να λαμβάνεται σοβαρά. Οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω σημείων (ιδίως εμετοί με πονοκέφαλο, ασυνήθιστη υπνηλία ή πυρετός με τοπική φλεγμονή) απαιτεί άμεση προσέλευση σε επείγοντα. Η δυσλειτουργία βαλβίδας θεωρείται πάντα επείγον περιστατικό μέχρι αποδείξεως του εναντίου.

Τι σημαίνει στην πράξη «ζω με υδροκέφαλο» για ένα παιδί; Μπορεί να αθληθεί, να ταξιδέψει και να συμμετέχει κανονικά στη σχολική ζωή; Και πόσο σημαντική είναι η μακροχρόνια παρακολούθηση της γνωστικής, ψυχολογικής και κοινωνικής του ανάπτυξης;

Τα περισσότερα παιδιά με σταθεροποιημένο υδροκέφαλο ζουν ουσιαστικά φυσιολογική ζωή: πηγαίνουν σχολείο, κάνουν φίλους, ταξιδεύουν κανονικά, με τις συνήθεις προφυλάξεις που αφορούν κάθε παιδί με χρόνια πάθηση. Μπορούν να αθληθούν, αν και σε αθλήματα με υψηλό κίνδυνο χτυπήματος στο κεφάλι (π.χ. πολεμικές τέχνες, ποδόσφαιρο υψηλής έντασης) συζητείται εξατομικευμένα με τον γιατρό ανάλογα με τη θέση της βαλβίδας. Κάποια παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μνήμη, την προσοχή ή τον οπτικοκινητικό συντονισμό, που όμως συχνά αντισταθμίζονται με κατάλληλη υποστήριξη. Η μακροχρόνια παρακολούθηση (νευρολογική, γνωστική και ψυχολογική) είναι καθοριστική, γιατί επιτρέπει έγκαιρη ανίχνευση τυχόν δυσλειτουργίας βαλβίδας αλλά και έγκαιρη στήριξη σε μαθησιακό ή κοινωνικοσυναισθηματικό επίπεδο, ώστε το παιδί να αναπτυχθεί με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις.

Στην Ελλάδα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης αλλά και της νησιωτικής και ηπειρωτικής περιφέρειας, έχει ένας ασθενής με υδροκέφαλο τις ίδιες πιθανότητες να διαγνωστεί έγκαιρα και να φτάσει στον κατάλληλο εξειδικευμένο γιατρό; Πού εντοπίζετε σήμερα τα μεγαλύτερα κενά και χρειαζόμαστε οργανωμένα δίκτυα παραπομπής για τον υδροκέφαλο;

Στην πράξη, όχι, δεν υπάρχουν ίσες πιθανότητες σε όλη την επικράτεια. Η εξειδικευμένη παιδονευροχειρουργική φροντίδα συγκεντρώνεται κυρίως σε μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, γεγονός που δημιουργεί εγγενή ανισότητα για οικογένειες από τη νησιωτική και την απομακρυσμένη ηπειρωτική περιφέρεια. Η καθυστέρηση δεν αφορά συνήθως την αρχική υποψία (οι παιδίατροι σε όλη τη χώρα συνήθως αναγνωρίζουν τα βασικά σημάδια) αλλά τον χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την παραπομπή, τη μεταφορά και την πρόσβαση σε απεικονιστικό εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώμη.

Το μεγαλύτερο κενό σήμερα εντοπίζεται στην απουσία θεσμοθετημένων, ενιαίων δικτύων παραπομπής που θα συνέδεαν άμεσα κάθε περιφερειακό νοσοκομείο με τα κέντρα αναφοράς, καθώς και στην έλλειψη τυποποιημένων πρωτοκόλλων επείγουσας διακομιδής για υποψία αυξημένης ενδοκρανιακής πίεσης. Η οργάνωση τέτοιων δικτύων, με σαφείς διαδρομές παραπομπής και δυνατότητα τηλεσυμβούλευσης, θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις καθυστερήσεις και να εξισορροπήσει τις ευκαιρίες έγκαιρης διάγνωσης ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υδροκεφάλου, η Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία αφιερώνει ένα ολόκληρο διήμερο στον υδροκέφαλο:

το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον Υδροκέφαλο Φυσιολογικής Πίεσης και

την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην Παιδιατρική Υδροκεφαλία.

Γιατί επιλέξατε να φωτίσετε αυτές τις δύο τόσο διαφορετικές όψεις της πάθησης και ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να φτάσει στους γιατρούς, στους ασθενείς και στις οικογένειές τους;

Επιλέξαμε να αφιερώσουμε αυτό το διήμερο ακριβώς επειδή ο υδροκέφαλος δεν είναι μία πάθηση, αλλά δύο εντελώς διαφορετικές κλινικές πραγματικότητες που συχνά παραμένουν άγνωστες στο ευρύ κοινό. Ο Υδροκέφαλος Φυσιολογικής Πίεσης αφορά κυρίως ηλικιωμένους και συχνά συγχέεται με άνοια ή φυσιολογικές συνέπειες της γήρανσης, ενώ στην πραγματικότητα είναι μία από τις ελάχιστες αναστρέψιμες αιτίες γνωστικής επιδείνωσης όταν διαγνωστεί σωστά. Η παιδιατρική υδροκεφαλία, αντίθετα, αφορά την αναπτυσσόμενη εγκεφαλική λειτουργία και απαιτεί εντελώς διαφορετική προσέγγιση, χρονοδιάγραμμα και παρακολούθηση.

Παρουσιάζοντάς τις μαζί, θέλουμε να δείξουμε το εύρος της πάθησης σε όλο το φάσμα της ζωής και να τονίσουμε ένα κοινό μήνυμα: η έγκαιρη αναγνώριση σώζει λειτουργικότητα, είτε μιλάμε για ένα βρέφος είτε για έναν ηλικιωμένο. Στους γιατρούς θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα να έχουν την υδροκεφαλία ψηλά στη διαφορική διάγνωση, ακόμα κι όταν τα συμπτώματα μοιάζουν αρχικά με κάτι πιο κοινό. Στους ασθενείς και τις οικογένειες, θέλουμε να μεταφέρουμε ότι δεν είναι μόνοι, ότι η πάθηση αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά σήμερα, και ότι η οργανωμένη παρακολούθηση κάνει τεράστια διαφορά στην ποιότητα ζωής.