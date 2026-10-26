Μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών σημειώνεται αυτή την ώρα στην Κερατέα, έπειτα από τον εντοπισμό μιας ύποπτης βαλίτσας επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Το περιστατικό σήμανε συναγερμό όταν ένοικος της περιοχής παρατήρησε το εγκαταλελειμμένο αντικείμενο και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.



Στο σημείο μεταβαίνει εκτάκτως εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο και να διαπιστώσει το περιεχόμενο της βαλίτσας. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση.