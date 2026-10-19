Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη και ειδικά στην Ιεράπετρα, όπου η κατάσταση είναι ασφυκτική, καθώς φτάνουν συνεχώς μετανάστες.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό του Σαββατοκύριακου τα ξημερώματα της Δευτέρας έφτασαν στη δυτική πλευρά της παραλίας του Μύρτου Ιεράπετρας 103 νεαροί άνδρες μετανάστες από το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές, ταξιδεύοντας από τη Λιβύη με μια ξύλινη βάρκα.

Έτσι, ξεκίνησε αμέσως από το προσωπικό του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, με δύο minibus, η μεταφορά τους στο οικόπεδο της ΑΓΡΕΞ, όπου παραμένουν οι σκηνές του ΕΕΣ, των Προσκόπων και της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, μιλώντας στην ιστοσελίδα neakriti.gr, είπε:

«Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής είχαν αναχωρήσει από την ΑΓΡΕΞ και οι τελευταίοι 214 μετανάστες που μας είχαν μείνει από το σύνολο των περίπου 1.100 που είχε δεχτεί μέσα σε μία εβδομάδα η Ιεράπετρα.

Από τους τελευταίους 214, οι 44 ταξίδεψαν την Κυριακή για τον Πειραιά με το πλοίο του Υπουργείου Μετανάστευσης και 170 μεταφέρθηκαν στην Αγυιά Χανίων.

Σήμερα τα ξημερώματα είχαμε ξεκινήσει να απολυμαίνουμε τους χώρους της ΑΓΡΕΞ και τις σκηνές που έχουμε στήσει εκεί την τελευταία εβδομάδα και, μόλις είχαμε τελειώσει, μας ενημέρωσαν ότι έχουμε νέες αφίξεις 103 μεταναστών, που αναγκαστικά θα φιλοξενηθούν προσωρινά και αυτοί στις σκηνές, αφού έχει φτιάξει ο καιρός.

Πιστεύαμε ότι θα είχαμε έστω δύο μέρες χωρίς αφίξεις για να ξεκουραστούμε, να οργανωθούμε καλύτερα και να φτιάξουμε κάποια πράγματα σε αυτό το δημοτικό οικόπεδο. Το μόνο που προλάβαμε να κάνουμε ήταν ο καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου.

Γύρω στις 2 μ.μ. της Δευτέρας έφτασε στην παραλία της Αγίας Φωτιάς φουσκωτή λέμβος με μεγάλο αριθμό μεταναστών, ενώ άλλες δύο λέμβοι, με άγνωστο αριθμό μεταναστών, έχουν βγει στις ακτές της νήσου Χρυσής και περιμένουν το πλωτό του Λ.Σ. για να τους μεταφέρει στην Ιεράπετρα.

Θέλω, όμως, να διευκρινίσω ότι δεν επιτρέπεται στον χώρο της ΑΓΡΕΞ να έρχονται οι συνδημότες μας για να παραδίδουν ρούχα, παπούτσια και είδη πρώτης ανάγκης, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Καλό θα ήταν να παραδίδουν ό,τι έχουν στα γραφεία των συλλογικών φορέων που έχουν κάνει σχετικές ανακοινώσεις και από εκεί θα γίνεται η διαλογή και η διανομή».