Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα επιβατικό αυτοκίνητο τύπου τζιπ το μεσημέρι της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, στις στροφές του δρόμου που οδηγεί στην Πάρνηθα.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και αστυνομική δύναμη και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς. Ωστόσο, σύμφωνα με την ενημέρωση του δήμου, η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς πέρα από το όχημα.

«Αμέσως μόλις δόθηκε το σχετικό σήμα κατέφθασαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αστυνομική δύναμη καθώς και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.