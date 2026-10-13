Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στην Κω την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, λόγω της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού, με απόφαση του δημάρχου Θεοδόση Νικηταρά.

Η αναστολή λειτουργίας αφορά όλες τις μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής σε ολόκληρο το νησί.

Σύμφωνα με τον δήμο, η απόφαση ελήφθη για την προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων. Συνεκτιμήθηκαν το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ και η απόφαση της Πολιτικής Προστασίας να θέσει μεγάλο μέρος της χώρας, μεταξύ των οποίων την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».

Ο Δήμος Κω καλεί τους κατοίκους να δείχνουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.