Βροχή με ρυθμό 160 χιλιοστών ανά ώρα καταγράφηκε στο Πέραμα το απόγευμα της Τρίτης, καθώς η κακοκαιρία έφερε νέο γύρο έντονων φαινομένων στην Αττική. Την Τετάρτη, οι καταιγίδες θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ οι βόρειοι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 100 χλμ./ώρα, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί.

Μετά τη βροχόπτωση που εκδηλώθηκε στην Αθήνα γύρω στις 14:00, ακολούθησε νέο κύμα βροχής, με ορισμένες περιοχές να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές εντάσεις. Στο Πυργαθί Ηρακλείου ο ρυθμός βροχόπτωσης έφτασε τα 121,2 χιλιοστά ανά ώρα, ενώ στην Παραλία Ασπροπύργου καταγράφηκαν 43,4 χιλιοστά ανά ώρα.

Στον Ασπρόπυργο ο αντίστοιχος ρυθμός έφτασε τα 34,6 χιλιοστά ανά ώρα, στη Μάνδρα τα 21 χιλιοστά και στη Νέα Μάκρη τα 15,4 χιλιοστά.

Πού έπεσε ο μεγαλύτερος όγκος βροχής

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του meteo.gr, έως τις 19:00 της Τρίτης τα μεγαλύτερα συνολικά ύψη βροχής σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφηκαν στο Άγιο Όρος.

Στη Μεγίστη Λαύρα το ύψος βροχής έφτασε τα 95,2 χιλιοστά, στη Σιμωνόπετρα τα 83 χιλιοστά και στο Βατοπέδι τα 60,4 χιλιοστά. Στα Παλαιοκούνδουρα της Μάνδρας Αττικής καταγράφηκαν 56,6 χιλιοστά.

Στην Αττική, σημαντικές ποσότητες βροχής συγκεντρώθηκαν επίσης στην Κάντζα, με 31,8 χιλιοστά, στη Νέα Μάκρη με 30,6 χιλιοστά και στην Παραλία Ασπροπύργου με 29 χιλιοστά. Στην Ελευσίνα καταγράφηκαν 28 χιλιοστά, στο Πέραμα 27,2 χιλιοστά και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία 27 χιλιοστά.

Στην Παλλήνη οι μετρήσεις κυμάνθηκαν από 20,4 έως 22,8 χιλιοστά, ενώ στην Πάρνηθα έφτασαν τα 21,2 χιλιοστά. Στο Παλαιό Φάληρο καταγράφηκαν 20,8 χιλιοστά, στον Ασπρόπυργο 20,4 χιλιοστά και στα Σπάτα 19,2 χιλιοστά.

Καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί βοριάδες την Τετάρτη

Η κακοκαιρία την Τετάρτη αναμένεται να διατηρήσει την έντασή της κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Σε αυτές τις περιοχές προβλέπονται βροχές και καταιγίδες με κατά τόπους μεγάλη διάρκεια, ενώ αυξημένα ύψη βροχής αναμένονται στις Σποράδες, στην Εύβοια και ενδεχομένως στη βόρεια Αττική.

Στο Αιγαίο, κυρίως στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, παροδικές χιονοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν σε ορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της βόρειας χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και λόγω των ανέμων. Στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ, τοπικά έως 8 μποφόρ. Οι ριπές αναμένεται να αγγίξουν τα 90 έως 100 χλμ./ώρα, ενδεχομένως και υψηλότερες σε τοπικό επίπεδο, πριν οι άνεμοι εξασθενήσουν κάπως από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 6 έως 7 μποφόρ, με σταδιακή υποχώρηση μετά το μεσημέρι.

Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται βροχές και πιθανές σποραδικές καταιγίδες, με τα εντονότερα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 έως 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά τα 8 μποφόρ, με ριπές έως 90 με 100 χλμ./ώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται παροδικές βροχές, με τον καιρό να παρουσιάζει βελτίωση από το μεσημέρι. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.