Την Κυριακή, γύρω στις 16:00, ενημέρωσε τη σύζυγό του ότι σκόπευε να κινηθεί προς το εσωτερικό του φαραγγιού της Ίμπρου. Μετά, η επικοινωνία χάθηκε. Η αναζήτηση του 73χρονου Βρετανού τουρίστα στα Χανιά είχε θετική εξέλιξη την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, όταν οι δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή τον εντόπισαν.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, που επικαλείται νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ο άνδρας μεταφέρεται σε ασφαλή τοποθεσία. Στην ενημέρωση δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε.

Η τελευταία επικοινωνία πριν χαθούν τα ίχνη του

Ο 73χρονος βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές και την Κυριακή είχε μεταβεί στην περιοχή των Σφακίων για πεζοπορία.

Όπως ανέφερε η σύζυγός του στις Αρχές, μίλησαν για τελευταία φορά περίπου στις τέσσερις το απόγευμα. Εκείνος βρισκόταν στην περιοχή του φαραγγιού και της γνωστοποίησε την πρόθεσή του να προχωρήσει στο εσωτερικό του. Έκτοτε δεν είχαν νέα επικοινωνία.

Από τη Βρετανία ζήτησε βοήθεια για τον εντοπισμό του

Η σύζυγός του, η οποία βρίσκεται στη Βρετανία, ανησύχησε και επικοινώνησε με τις ελληνικές Αρχές, δηλώνοντας την εξαφάνισή του.

Το Αστυνομικό Τμήμα Σφακίων ανέλαβε την προανάκριση, ενώ στις έρευνες συνέδραμαν στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων. Οι αναζητήσεις επικεντρώθηκαν στο φαράγγι της Ίμπρου και στην ευρύτερη περιοχή.

Ο εντοπισμός του έδωσε τέλος στην αβεβαιότητα για την τύχη του. Πλέον, το βάρος της επιχείρησης βρίσκεται στην ασφαλή μεταφορά του από το σημείο όπου βρέθηκε.