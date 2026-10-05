Με καλοκαιρινό καιρό αρχίζει η εβδομάδα, ηλιοφάνεια, εξασθένηση των ανέμων και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, μετά τη φονική και καταστροφική κακοκαιρία που χτύπησε την Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες, κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς, ενώ περαιτέρω άνοδος αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

«Ανοίγεται μπροστά μας μια καλοκαιρινή εβδομάδα, θα ανέβει η θερμοκρασία και ο καιρός μέχρι περίπου και την Παρασκευή θα θυμίζει καλοκαίρι με θερμοκρασίες 27-28 βαθμούς Κελσίου», τόνισε ο κ. Μαρουσάκης.

Όπως είπε ο μετεωρολόγος του Open, σήμερα, αν εξαιρέσουμε το νότιο – νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα έχουμε λίγες βροχές μέχρι τις απογευματινές ώρες, στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία.

Ο βοριάς θα αρχίσει να υποχωρεί και από την Τετάρτη θα μας εγκαταλείψει και θα αρχίσει να ασκεί επίδραση και ο νοτιάς, για να μεταφέρει πιο θερμές αέριες μάζες. Θα κάνει ζέστη, αλλά αυτή θα εντοπίζεται νωρίς το μεσημέρι και το απόγευμα. Αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί θα κάνει κρύο, θα πέφτει αρκετά η θερμοκρασία. Επομένως, θα υπάρχει αυξημένο θερμοκρασιακό εύρος.

Στην Αττική, οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές. Οι άνεμοι θα αρχίσουν να υποχωρούν από αύριο. Σήμερα, στα πιο ανατολικά τμήματα θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και ο υδράργυρος θα ανέβει κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Καλές οι καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Τις επόμενες ημέρες θα δούμε τον υδράργυρο μεταξύ 25 με 27 βαθμούς Κελσίου, εκτίμησε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο ίδιος σημείωσε, ωστόσο, ότι το Σαββατοκύριακο έρχεται «μια κακοκαιρία από τα δυτικά, που θα προσπαθήσει να προσεγγίσει και την Ευρώπη αλλά και τη χώρα μας». «Θα αλλάξει ο καιρός Παρασκευή με Σάββατο, κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα», ανέφερε.

«Ο διακόπτης του καιρού γυρίζει κατά 180 μοίρες και από το προχωρημένο φθινόπωρο – αρχές χειμώνα, θα πάμε σε αρχές καλοκαιριού, για να οδηγηθούμε αργότερα στα πρωτοβρόχια του φθινοπώρου», υπογράμμισε ακόμα.

Από την πλευρά του, και ο μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Γιώργος Εμμανουήλ, ανέφερε πως η εβδομάδα ξεκινά με καλοκαιρινές συνθήκες, αλλά προς το τέλος της το σκηνικό αλλάζει και γίνεται πιο φθινοπωρινό, με περισσότερες βροχές στα ηπειρωτικά.