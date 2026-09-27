Σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν μεταξύ άλλων η Ακυλίνα, η Ακυλίνη, η Ακυλήνη, η Επίχαρις, η Επιχάρια, ο Ζήνων, ο Καλλίστρατος, ο Καλλιστράτης και η Καλλιστράτη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, μεταξύ άλλων, τη μνήμη του Αγίου Καλλίστρατου και των σαράντα εννέα Μαρτύρων που μαρτύρησαν μαζί του.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 27 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη

Επίχαρις, Επιχάρια

Ζήνων

Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος

Αλκίσων

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίου Καλλίστρατου και των σαράντα εννέα Μαρτύρων που μαρτύρησαν μαζί του, Αγίων Μάρκου, Αρίσταρχου και Ζήνωνα των Αποστόλων από τους Εβδομήκοντα, Αγίας Ακυλίνας, Αγίας Επιχάριτος, Οσίου Ιγνατίου ηγουμένου της Μονής Σωτήρος Χριστού, Αγίων Φιλήμονος του Επισκόπου και Φουρτουνιανού, Αγίας Γαϊανής, Αγίων Δεκαπέντε Μαρτύρων, Αγίου Πέτρου Πατριάρχη Μόσχας Ιερομάρτυρα και Οσίου Σαββατίου «του εν Σολοβέτσκη». Επίσης, τιμάται η ανάμνηση του οράματος και της αφωνίας του Προφήτη Ζαχαρία.

Άγιος Καλλίστρατος: Ο στρατιώτης που μαρτύρησε μαζί με 49 συντρόφους του

Ο Άγιος Καλλίστρατος, τη μνήμη του οποίου τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία στις 27 Σεπτεμβρίου, συγκαταλέγεται στους μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, καταγόταν από την Καρχηδόνα και προερχόταν από χριστιανική οικογένεια.

Το μαρτύριό του τοποθετείται στα χρόνια του Ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανού, ο οποίος βασίλεψε από το 284 έως το 305 μ.Χ., σε μια περίοδο κατά την οποία σημειώθηκαν εκτεταμένοι διωγμοί εναντίον των χριστιανών.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Καλλίστρατος κατατάχθηκε στον ρωμαϊκό στρατό, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τη χριστιανική πίστη και τις θρησκευτικές του συνήθειες. Η νυχτερινή προσευχή του φέρεται να έγινε αντιληπτή από άλλους στρατιώτες, οι οποίοι τον κατήγγειλαν στον στρατιωτικό διοικητή Περσεντίνο.

Ο Καλλίστρατος υπέστη βασανισμούς επειδή αρνήθηκε να αποκηρύξει την πίστη του. Η εκκλησιαστική διήγηση αναφέρει ότι στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε δεμένο σάκο και ρίχτηκε στη θάλασσα. Κατά την παράδοση, ο σάκος σχίστηκε και δύο δελφίνια τον οδήγησαν σώο στην ακτή.

Το περιστατικό αυτό, σύμφωνα με το συναξάρι, οδήγησε σαράντα εννέα στρατιώτες να δηλώσουν ότι ασπάζονται τον Χριστιανισμό. Η απόφασή τους προκάλεσε την οργή του Περσεντίνου και ακολούθησε η καταδίκη τους.

Ο Άγιος Καλλίστρατος και οι σαράντα εννέα στρατιώτες θανατώθηκαν με αποκεφαλισμό και έκτοτε τιμώνται μαζί ως μάρτυρες. Η μνήμη τους εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου.

«Τμηθεὶς ὁ Καλλίστρατος αὐχένα ξίφει, Στρατῷ συνήφθη καλλινίκων Μαρτύρων.»

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Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

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