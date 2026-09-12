Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (12/09) σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Κεφαλονιάς.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 20:51, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 37 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κεφαλονιάς, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9 χιλιόμετρα.

Πρόκειται για σεισμό που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο της περιοχής, με τα συγκεκριμένα στοιχεία να προέρχονται από την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Τα δεδομένα ενδέχεται να επικαιροποιηθούν μετά την αξιολόγηση της σεισμικής δραστηριότητας από τους αρμόδιους φορείς.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή, ενώ περισσότερα στοιχεία για τη δόνηση και τυχόν μετασεισμική δραστηριότητα αναμένονται από τις αρμόδιες σεισμολογικές υπηρεσίες.