Δύσκολη νύχτα αναμένεται στο Πλωμάρι της Λέσβου, όπου η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης συνεχίζει να μαίνεται σε δύο μέτωπα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τους ισχυρούς ανέμους και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την παλιά χωματερή πάνω από τις Μηλιές και εξαπλώθηκε γρήγορα, καίγοντας κυρίως ελαιώνες και δασική έκταση.

Σύμφωνα με την εικόνα από το σημείο, το ένα μέτωπο κινείται με κατεύθυνση προς Πλωμάρι, Άγιο Ισίδωρο, Πλαγιά και Τρίγωνα, ενώ το δεύτερο έχει κατεύθυνση προς την ορεινή περιοχή του Αγίου Αντωνίου.

Τα μέτωπα «αγκαλιάζουν» το Πλωμάρι

Τα δύο πύρινα μέτωπα ουσιαστικά περικυκλώνουν τον οικισμό του Πλωμαρίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις Αρχές και στους κατοίκους.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη δυσκολότερη λόγω των ανέμων, οι οποίοι ενισχύονται συνεχώς και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, μέσα στη νύχτα ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ.

Τα εναέρια μέσα επιχείρησαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, όμως πλέον η μάχη με τη φωτιά δίνεται αποκλειστικά από τις επίγειες δυνάμεις.

Η πρόσβαση σε αρκετά σημεία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η πυρκαγιά καίει σε δύσβατη περιοχή.

Συνεχείς αναζωπυρώσεις

Πυροσβέστες και εθελοντές αναφέρουν ότι σε σημεία όπου η φωτιά είχε αρχικά σβήσει, καταγράφονται συνεχείς αναζωπυρώσεις, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την προσπάθεια περιορισμού της.

Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά σε σπίτια, ενώ σύμφωνα με τις εικόνες από την περιοχή, το μέτωπο έχει πλησιάσει και το νεκροταφείο του Πλωμαρίου.

Η επιχείρηση παραμένει εξαιρετικά απαιτητική, καθώς οι δυνάμεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα πολλαπλές εστίες και αλλαγές στην κατεύθυνση της φωτιάς.

Το μήνυμα του 112

Υπενθυμίζεται ότι περίπου στις 17:30 δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση τμημάτων του Πλωμαρίου που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα.

Το μήνυμα του 112 καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς την παραλία Πλωμαρίου, με κατεύθυνση τον Άγιο Ισίδωρο.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση τον Άγιο Ισίδωρο», ανέφερε το μήνυμα.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στην περιοχή επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Λέσβου.

Η νύχτα θεωρείται κρίσιμη, καθώς η απουσία εναέριων μέσων, οι ισχυροί άνεμοι και οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κρατούν το Πλωμάρι σε κατάσταση συναγερμού.