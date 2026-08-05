Μία από τις πιο δυνατές εικόνες που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική ήταν εκείνη με τα τρία άλογα να καλπάζουν για να ξεφύγουν από τις φλόγες στο Κανδήλι, κοντά στα Μέγαρα.

Το συγκλονιστικό στιγμιότυπο, που καταγράφηκε την περασμένη Δευτέρα, έκανε τον γύρο του διαδικτύου και προκάλεσε έντονη συγκίνηση, αλλά και αγωνία για την τύχη των ζώων, καθώς πίσω τους το πύρινο μέτωπο πλησίαζε απειλητικά.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, και τα τρία άλογα κατάφεραν να σωθούν. Μπορεί να είναι εμφανώς καταπονημένα από την περιπέτειά τους, ωστόσο βρίσκονται στη ζωή, σκορπίζοντας ανακούφιση σε όσους παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα την προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τη φωτιά.

Η συγκινητική κίνηση των πυροσβεστών

Λίγες ώρες αργότερα, πυροσβέστης δημοσίευσε βίντεο που δείχνει συναδέλφους του να προσπαθούν να προσφέρουν νερό στα διψασμένα άλογα, μέσα στο καμένο τοπίο.

Χωρίς να διαθέτουν κάποιο κατάλληλο δοχείο, οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ό,τι είχαν στη διάθεσή τους, ώστε να δώσουν στα ζώα έστω λίγες γουλιές νερό.

Η ποσότητα ήταν μικρή και σαφώς δεν κάλυπτε τις καθημερινές ανάγκες των αλόγων, ωστόσο η κίνηση αυτή αποτυπώνει την προσπάθεια που καταβάλλεται από τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής όχι μόνο για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών και περιουσιών, αλλά και για την προστασία των ζώων που βρέθηκαν παγιδευμένα στο πέρασμα της φωτιάς.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς τους πυροσβέστες για τη φροντίδα που έδειξαν στα εξαντλημένα ζώα μέσα στις στάχτες της καταστροφής.