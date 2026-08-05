Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Τετάρτης (5/8) σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αϊβαλιώτικα του Βόλου, πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και δύο πεζοπόρα τμήματα, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς πριν αυτή επεκταθεί.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη προκειμένου να θέσουν το μέτωπο υπό έλεγχο.

Οι καιρικές συνθήκες και η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθούνται στενά από τις Αρχές, ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται με στόχο να αποτραπεί οποιαδήποτε αναζωπύρωση ή επέκταση της φωτιάς προς γειτονικές εκτάσεις.