Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Χαλκιέλια Πλωμαρίου, στη Λέσβο, κοντά στην παλιά χωματερή και στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν την επιχείρηση κατάσβεσης και προκαλούν ανησυχία για την πορεία της πυρκαγιάς.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Σύμφωνα με την ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 6 εναέρια μέσα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ενισχυθεί το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η φωτιά κινείται προς τη Μελίντα

Οι ισχυροί άνεμοι κάνουν πιο δύσκολη την προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του «Στο Νησί», το μέτωπο κινείται προς την περιοχή της Μελίντας.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αυξημένη κινητοποίηση, καθώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν να ανακόψουν την επέκταση της πυρκαγιάς.

Μήνυμα από το 112

Στο Πλωμάρι ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η Λέσβος βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.