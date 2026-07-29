Μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα περνούν οι κάτοικοι και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά εξακολουθεί να μαίνεται, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη για να ανακόψουν την πορεία της μέσα σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Οι συνεχείς αλλαγές στην κατεύθυνση των ανέμων δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ με τη δύση του ηλίου τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις ρίψεις, αφήνοντας το βάρος της επιχείρησης αποκλειστικά στους πυροσβέστες που βρίσκονται στο πεδίο.

Το πύρινο μέτωπο κινήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τις περιοχές Ανερατζά και Καμάρι, ενώ το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων επικεντρώθηκε έξω από την Αγκαιριά. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής οι φλόγες δεν έχουν εισέλθει στον οικιστικό ιστό, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή ώστε να αποτρέψουν κάθε κίνδυνο για κατοικίες.

Διαδοχικά μηνύματα από το 112

Η εξέλιξη της φωτιάς οδήγησε στην αποστολή αλλεπάλληλων προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112.

Αρχικά ζητήθηκε από τους κατοίκους της Αγκαιριάς να απομακρυνθούν προς την παραλία της Αλυκής, ενώ λίγες ώρες αργότερα νέο μήνυμα κάλεσε όσους βρίσκονταν στις περιοχές Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλύφα και Πυργάκι να κινηθούν προς τη Δρυό, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι ενισχύσεις προς το νησί ήταν συνεχείς. Στο μέτωπο επιχειρούν πλέον 66 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 16 πυροσβεστικά οχήματα, δύο υδροφόρες του Δήμου και ένα μηχάνημα έργου, ενώ τον επιχειρησιακό συντονισμό έχει αναλάβει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δυνάμεις που έφτασαν από την Αθήνα, καθώς και πυροσβέστες που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, τη Νάξο και την Τήνο, ενώ εθελοντές συνδράμουν στις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς.

Νέα ενίσχυση με το πρώτο πλοίο – Επιστρέφουν τα εναέρια μέσα το πρωί

Η επιχείρηση θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με το πρώτο φως της ημέρας. Από το λιμάνι της Ραφήνας έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσουν ακτοπλοϊκώς ακόμη 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ με την ανατολή του ηλίου θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα, τα οποία αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

Οι άνεμοι παραμένουν ο μεγαλύτερος αντίπαλος

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για τις επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να αποτελούν οι άνεμοι, οι οποίοι αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, προκαλώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις και δυσκολεύοντας τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων μέσα στην Τετάρτη, γεγονός που κρατά σε αυξημένη επιφυλακή τις Αρχές ενόψει μιας ακόμη απαιτητικής ημέρας στο πύρινο μέτωπο.