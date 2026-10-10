Δάκρυσε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης μιλώντας για τον πατέρα του, εξηγώντας πως κάθε φορά που κάνει εικόνα το πρόσωπό του, χτυπάει η καρδιά του δυνατά.

Ο ηθοποιός, ο οποίος έχασε τον πατέρα του πριν από πέντε μήνες, ανέφερε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου πως είναι πολύ νωπή ακόμα αυτή η απώλεια και δυσκολεύεται. Πέρα, όμως, από το δυσάρεστο αυτό γεγονός, μίλησε για τη σχέση του με τη σύζυγό του Αγοραστή Αρβανίτη και την πατρότητα, ενώ απάντησε και για τις αισθητικές επεμβάσεις.

Όπως εξήγησε, η δουλειά του τον βοήθησε πολύ να προχωρήσει μετά τον θάνατο του πατέρα του: «Η εργασία βοηθάει σίγουρα, αλλά τον πρώτο καιρό δεν ήθελα να αφήνω μόνη την αδερφή μου, τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου. Δεν ήθελα εγώ να πηγαίνω να ξεχνιέμαι και να ξέρω ότι οι άλλοι στο σπίτι πενθούν. Ίσως, όμως, με βοήθησε στο να είμαι μετά ο άνθρωπος, που θα δώσω περισσότερο κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους», είπε και αμέσως συγκινήθηκε (στο 4.50 στο βίντεο):

«Είναι πολύ νωπό και είχα πολύ καλή σχέση με τον πατέρα μου. Με το που πάω να αναφερθώ ή κάνω εικόνα το πρόσωπό του, χτυπάει στην καρδιά. Είναι πολύ νωπό», εξομολογήθηκε.

Η εξομολόγηση για την Αγοραστή Αρβανίτη και την πατρότητα

Η σχέση του με την Αγοραστή Αρβανίτη ξεκίνησε το 2008, ενώ οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2014: «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα είμαι τόσα χρόνια σε μία μόνιμη σχέση. Νόμιζα ότι το ελεύθερο πνεύμα σημαίνει και πολλά άλλα…», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός και σημείωσε πως έχουν έναν πολύ όμορφο δεσμό μεταξύ τους: «Υπάρχει κάτι μαγικό με την Αγοραστή. Με πάρα πολλές δυσκολίες. Μην νομίζουμε ότι είναι παραμυθένια. Αλλά ό,τι και να συμβεί πηγαίνουμε πίσω τους εγωισμούς μας, τα ξαναβρίσκουμε και είμαστε αγαπημένοι».

Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, για τα οποία ο Θανάσης Τσαλταμπάσης δηλώνει στήριγμα: «Είμαι μπαμπάς βράχος. Κάποια που ξέρω ότι δυσκολεύουν την Αγοραστή τα έχω πάρει εγώ. Τα βραδινά ξυπνήματα των παιδιών τα κάνω εγώ και ας είμαι μετά κουδούνι το πρωί», επισήμανε.

Οι αισθητικές επεμβάσεις

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός ρωτήθηκε εάν έχει σκεφτεί ποτέ να αλλάξει ή να «πειράξει» κάτι πάνω του: «Το έχω σκεφτεί σε σημείο που να με τσιγκλίσει και να με ορίσει για ένα διάστημα, ότι μήπως πρέπει… Κάπως τα φιλοσόφησα και το έδιωξα. Μου αρέσει που μεγαλώνω. Φεύγουν πράγματα που ήταν ωραία αλλά έρχονται και πράγματα που είναι ωραία», εξήγησε.