Η Κρίστα Πάικ, η θανατοποινίτισσα που επέζησε από την εκτέλεσή της στο Τενεσί, έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε.

«Η Κρίστα Πάικ πήρε εξιτήριο από ένα τοπικό νοσοκομείο και βρίσκεται πλέον στο Κέντρο Αποκατάστασης Ντέμπορα Κ. Τζόνσον, όπου κρατείται εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια», ανέφεραν σε δήλωση το Σάββατο οι δικηγόροι της, Στίβεν Φέρελ, Λουκ Ίχεν, Ράντι Σπάιβι και Κέλι Γκλίσον, σύμφωνα με το Associated Press.

«Είναι ευγνώμων προς τους πρώτους διασώστες και την ιατρική της ομάδα για τη φροντίδα που της παρείχαν υπό αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες. Συνεχίζει να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στη φυλακή και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την ανάρρωσή της», ανέφεραν.

Το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε

Η Κρίστα Πάικ βρίσκεται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ, συμφοιτήτριάς της σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, τον Ιανουάριο του 1995.

Η ίδια ήταν τότε 18 ετών και καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για το ιδιαίτερα βίαιο έγκλημα.

Η υπεράσπισή της είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να εμποδίσει την εκτέλεση, επικαλούμενη μεταξύ άλλων το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης που είχε υποστεί κατά την παιδική της ηλικία, καθώς και τον κίνδυνο να υποβληθεί σε αδικαιολόγητο πόνο.

Τον Αύγουστο, ωστόσο, δικαστική έρευνα είχε καταλήξει ότι δεν είχαν προσκομιστεί επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ουσιαστικό κίνδυνο σοβαρού πόνου ή περιττής ταλαιπωρίας κατά την εκτέλεση.

Η αποτυχημένη διαδικασία της 30ής Σεπτεμβρίου και η νέα δικαστική απόφαση επαναφέρουν πλέον στο προσκήνιο τη νομιμότητα του πρωτοκόλλου θανατηφόρας ένεσης και το ενδεχόμενο νέας απόπειρας εκτέλεσης της 50χρονης.

Η επανεξέταση της προσφυγής της δεν συνεπάγεται ακύρωση της θανατικής ποινής, αλλά ανοίγει έναν νέο κύκλο δικαστικής αντιπαράθεσης για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές μπορούν να την εφαρμόσουν.

Η δικαστική απόφαση και οι καταγγελίες για τη θανατηφόρα ένεση

Η δικαστής Ι’Ασία Μάιλς έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να επανεξεταστεί η προσφυγή της Πάικ στο αρμόδιο δικαστήριο της κομητείας Ντέιβιντσον, στο Νάσβιλ.

Στο σκεπτικό της, η δικαστής αναγνώρισε ότι η υπόθεση παρουσιάζει «ακραίες, μοναδικές, εξαιρετικές ή έκτακτες περιστάσεις», οι οποίες δικαιολογούν την επανέναρξη της δικαστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την New York Post.

Η προσφυγή είχε κατατεθεί τον Ιανουάριο, με τους συνηγόρους της 50χρονης να υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή του πρωτοκόλλου θανατηφόρας ένεσης στην περίπτωσή της παραβιάζει το Σύνταγμα. Ωστόσο, τον Μάιο, το Ανώτατο Δικαστήριο του Τενεσί είχε απορρίψει την υπόθεση.

Οι δικηγόροι της στρέφονται ειδικότερα κατά της χρήσης πεντοβαρβιτάλης, της ουσίας που προβλέπει το νέο πρωτόκολλο εκτελέσεων της πολιτείας.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, η διαδικασία χαρακτηρίζεται από ελλιπή διαφάνεια, ανεπαρκή προετοιμασία και συμμετοχή προσωπικού χωρίς την κατάλληλη ιατρική εκπαίδευση.

Παράλληλα, είχαν προειδοποιήσει ότι τα ιδιαίτερα σωματικά χαρακτηριστικά της Πάικ, μεταξύ των οποίων οι μικρές φλέβες της, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρές δυσκολίες κατά τη χορήγηση της θανατηφόρας ουσίας.