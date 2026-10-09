Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της την περασμένη εβδομάδα στο Τενεσί των ΗΠΑ, σύμφωνα με τους δικηγόρους της. Η 50χρονη γυναίκα, η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της Κολίν Σλέμερ το 1995, επέζησε από δύο ενέσεις πεντοβαρβιτάλης στις 30 Σεπτεμβρίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε ανακοίνωσή τους την Πέμπτη, οι συνήγοροί της χαρακτήρισαν την ανάρρωσή της «αξιοσημείωτη», επισημαίνοντας ότι πλέον μπορεί να περπατά με βοήθεια και να τρώει. Παράλληλα, έχει ανακτήσει μέρος της κινητικότητας των χεριών της, τα οποία υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς κατά την απόπειρα εκτέλεσης. «Οι γιατροί είναι ενθαρρυμένοι από τη σωματική της ανάρρωση», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Το ψυχολογικό τραύμα μετά την αποτυχημένη εκτέλεση

Η υπόθεση της Κρίστα Πάικ εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νομικά και ιατρικά πεδία, καθώς εκτιμάται ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει επιβιώσει από απόπειρα εκτέλεσης με διπλή θανατηφόρα ένεση. Οι δικηγόροι της υπογραμμίζουν ότι, πέρα από τη σωματική αποκατάσταση, καλείται να διαχειριστεί ένα βαθύ ψυχολογικό τραύμα, έχοντας βιώσει τον τρόμο, τον πόνο και την αβεβαιότητα της πεποίθησης ότι επρόκειτο να πεθάνει.

«Η Κρίστα αντιμετωπίζει το βαθύ ψυχολογικό τραύμα της επιβίωσης από μια αποτυχημένη εκτέλεση, συμπεριλαμβανομένων του τρόμου, του πόνου και της αβεβαιότητας που προκαλεί η πεποίθηση ότι επρόκειτο να πεθάνει», ανέφερε η νομική ομάδα της. Οι συνήγοροί της σημείωσαν ότι δεν γνωρίζουν ακόμη το πλήρες συναισθηματικό και ψυχολογικό κόστος της απόπειρας ούτε πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την αποκατάστασή της.

Πρόσθεσαν, επίσης, ότι, παρά τη δυσκολία της να επεξεργαστεί όσα συνέβησαν, η Πάικ εξακολουθεί να εκφράζει ενδιαφέρον για τους άλλους και ιδιαίτερα για την οικογένεια του θύματός της, Κολίν Σλέμερ.

Η δολοφονία της Κολίν Σλέμερ και η ποινή του συνεργού

Η μητέρα της Κολίν Σλέμερ, η οποία συγκαταλεγόταν σε όσους πίεζαν για την εκτέλεση της Πάικ, χαρακτήρισε την αποτυχημένη διαδικασία «χάος», σύμφωνα με το BBC.

Ο τότε σύντροφος της Πάικ, Ταντάριλ Σιπ, ο οποίος συμμετείχε στη δολοφονία, απέφυγε τη θανατική ποινή, επειδή δεν είχε συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης, όταν διαπράχθηκε το έγκλημα. Παραμένει στη φυλακή.

Η Πάικ ήταν 18 ετών και ο Σιπ 17 όταν ξυλοκόπησαν, βασάνισαν και σκότωσαν τη 19χρονη Σλέμερ. Οι τρεις τους είχαν γνωριστεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για νέους από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Δικαστική εντολή για τη διατήρηση όλων των στοιχείων

Δικαστήριο έδωσε εντολή στις αρμόδιες αρχές να διατηρήσουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με την αποτυχημένη εκτέλεση, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μελλοντική αγωγή κατά της πολιτείας του Τενεσί.

Την Τετάρτη, η δικαστής I’Ashea Myles διέταξε να διατηρηθεί οτιδήποτε βρισκόταν στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η διαδικασία. Στα στοιχεία περιλαμβάνονται οι ενδοφλέβιες γραμμές και οι σύριγγες, καθώς και τα απορρίμματα που σχετίζονται με την εκτέλεση, όπως οι συσκευασίες, τα ένθετα και οι ετικέτες των προϊόντων.

Η δικαστής ζήτησε, επίσης, να συγκεντρωθούν έγγραφα που καταγράφουν την ψυχολογική κατάσταση της Πάικ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αποτυχημένη εκτέλεση. Παράλληλα, συνέστησε στις αρχές της πολιτείας να επιδείξουν «ιδιαίτερη προσοχή», ώστε να μη χαθεί ή διαγραφεί κατά λάθος οποιαδήποτε πληροφορία που ενδέχεται να σχετίζεται με την υπόθεση.

Αναστολή εκτελέσεων στο Τενεσί και αίτημα για αλλαγή της ποινής

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, διέταξε την αναστολή όλων των εκτελέσεων για το υπόλοιπο του έτους, δηλώνοντας ότι θέλει να λάβει απαντήσεις για όσα πήγαν στραβά στην περίπτωση της Πάικ.

Οι δικηγόροι της έχουν καλέσει τον κυβερνήτη να μετατρέψει τη θανατική ποινή της σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους. Από την πλευρά τους, υποστηρικτές της θανατικής ποινής έχουν προτείνει να χρησιμοποιηθεί διαφορετική μέθοδος για την εκτέλεσή της.