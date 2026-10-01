Σε μια δραματική εξέλιξη που προκαλεί ήδη έντονες συζητήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, η προσπάθεια εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ στην αμερικανική πολιτεία του Τενεσί φαίνεται ότι απέτυχε, με την 50χρονη θανατοποινίτισσα να μεταφέρεται εσπευσμένα σε νοσοκομείο, αφού η καρδιά της εξακολουθούσε να χτυπά παρά τη χορήγηση θανατηφόρου διαλύματος.

Όπως σημειώνει το BBC, αυτόπτες μάρτυρες και ο συνήγορος της καταδικασμένης ανέφεραν σε αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι η Κρίστα Πάικ συνέχιζε να αναπνέει και να βγάζει ήχο που περιγράφηκε ως ρόγχος ή έντονο ροχαλητό μετά τη χορήγηση των φαρμάκων.

Η νομική της ομάδα κατέθεσε επείγουσα αίτηση για να σταματήσει η εκτέλεση, ενώ αυτή βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η κυρία Πάικ έχει χάσει τις αισθήσεις της, εξακολουθεί να έχει καρδιακό παλμό και ακούγεται να ροχαλίζει».

Ένας από τους δικηγόρους της δήλωσε στο BBC ότι η 50χρονη «υποβάλλεται σε διαδικασία για να σωθεί η ζωή της» στο νοσοκομείο, αφού είχαν ήδη χορηγηθεί δύο σύριγγες με πεντοβαρβιτάλη, το ισχυρό βαρβιτουρικό που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση.

Ο δημοσιογράφος, Τζον Νορθ, του τηλεοπτικού σταθμού WBIR, ο οποίος ήταν παρών στη διαδικασία, περιέγραψε μια κατάσταση που παρέπεμπε σε σοβαρή εμπλοκή. «Φαίνεται ότι δεν εκτυλίχτηκε όπως προβλεπόταν», ανέφερε. «Όταν φύγαμε από το κτίριο, εξ όσων γνωρίζουμε, πιθανόν ήταν ακόμη στη ζωή».

Η υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων επιβεβαίωσε ότι η θανατοποινίτισσα επέζησε της απόπειρας εκτέλεσής της, παρότι της χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης. Η διαδικασία είχε προχωρήσει μετά το «πράσινο φως» του ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο ανέτρεψε απόφαση εφετείου που είχε διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης.

Η Κρίστα Πάικ, η οποία επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα θανατωνόταν στο Τενεσί εδώ και πάνω από δύο αιώνες και η πρώτη γυναίκα στις ΗΠΑ που αντιμετωπίζει εκτέλεση από το 2023, είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για έγκλημα που διέπραξε όταν ήταν ακόμη έφηβη.

Δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, κλειστές κουρτίνες και επείγουσα ιατρική παρέμβαση

Η απόπειρα εκτέλεσης πραγματοποιήθηκε περίπου στις 20:00 τοπική ώρα το βράδυ της Τετάρτης, στο σωφρονιστικό κατάστημα υψίστης ασφαλείας Ρίβερμπεντ, στο Νάσβιλ.

Σύμφωνα με το Associated Press, στην Κρίστα Πάικ χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, ενώ η κουρτίνα που χωρίζει τον χώρο της εκτέλεσης από την αίθουσα των μαρτύρων έκλεισε δύο φορές. Κάποια στιγμή ζητήθηκε και από τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης να αποχωρήσουν από τον χώρο, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο.

Οι δικηγόροι της Πάικ κατέθεσαν επείγουσα αίτηση ζητώντας όχι μόνο να ανασταλεί η εκτέλεση, αλλά και να της παρασχεθεί άμεσα ιατρική φροντίδα, καθώς όλα έδειχναν ότι η διαδικασία της θανατηφόρας ένεσης είχε αποτύχει.

Σε ανακοίνωσή της προς την εφημερίδα «The Tennessean», η νομική της ομάδα υποστήριξε: «Απόψε η πολιτεία του Τενεσί απέτυχε για ακόμη μία φορά να πραγματοποιήσει μια νόμιμη εκτέλεση». Οι δικηγόροι πρόσθεσαν: «Δεν αντλούμε καμία ικανοποίηση από το γεγονός ότι επιβεβαιωθήκαμε, όμως οι ανησυχίες που είχε εκφράσει η κυρία Πάικ αποδείχτηκαν πραγματικές: δυσκολία πρόσβασης στις φλέβες, κατεστραμμένες φλέβες, υποβαθμισμένη πεντοβαρβιτάλη, έλλειψη διαθέσιμης επείγουσας ιατρικής φροντίδας, όταν τα πράγματα αναπόφευκτα πάνε στραβά, όλα αυτά στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου που εξακολουθεί να καλύπτεται από μυστικότητα».

Ο ομοσπονδιακός δικαστής, Κλίφτον Λ. Κόρκερ, εξέδωσε απόφαση στην οποία σημείωνε ότι «το ιατρικό προσωπικό έχει αρχίσει να παρέχει ιατρική φροντίδα, όπως ζητήθηκε στην αίτηση».

Ο δρ Τζόελ Ζάιβοτ, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Έμορι και ιατρικός εμπειρογνώμονας που είχε προσληφθεί από τη νομική ομάδα της Κριστίνα Πάικ, δήλωσε στο BBC ότι, κατά την εκτίμησή του, είναι πιθανό η κρατούμενη να μην έφτασε ποτέ σε επαρκή συγκέντρωση πεντοβαρβιτάλης στο αίμα ώστε να προκληθούν άπνοια και καρδιαγγειακή κατάρρευση κατά την απόπειρα εκτέλεσης. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες από την καθυστέρηση στην έναρξη της ανάνηψης. «Είναι πολύ πιθανό, εξαιτίας της καθυστέρησης στην έναρξη της ανάνηψης, να έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη», ανέφερε σε ηλεκτρονικό μήνυμά του.

Η δικαστική μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή και οι καταγγελίες για τα παιδικά της χρόνια

Η εκτέλεση προχώρησε έπειτα από μια εξαιρετικά έντονη δικαστική μάχη μέχρι και τις τελευταίες ώρες. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ανέτρεψε την Τετάρτη αναστολή που είχε χορηγηθεί από κατώτερο δικαστήριο και έδωσε το πράσινο φως για να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση.

Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες που οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου επέτρεπαν να προχωρήσει ο θάνατος της Κριστίνα Πάικ με θανατηφόρα ένεση.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, δικαστές του ομοσπονδιακού Εφετείου της Έκτης Περιφέρειας είχαν διατάξει προσωρινή παύση της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν τα επιχειρήματα που είχαν υποβάλει οι δικηγόροι της. Ωστόσο, η απόφαση αυτή ανατράπηκε από το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο και οι Αρχές του Τενεσί προχώρησαν στην εκτέλεση.

Η υπεράσπιση είχε υποστηρίξει ότι οι ένορκοι που καταδίκασαν την Κριστίνα Πάικ σε θάνατο το 1996 δεν είχαν την ευκαιρία να σταθμίσουν σημαντικά ελαφρυντικά στοιχεία σχετικά με το ιστορικό της. Ειδικότερα, οι δικηγόροι της επικαλούνταν τεκμηριωμένο ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης κατά την παιδική της ηλικία.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, επί χρόνια η πολιτεία του Τενεσί υποστήριζε ενώπιον των δικαστηρίων ότι η Κριστίνα Πάικ έλεγε ψέματα όταν δήλωνε πως είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ως παιδί.

Σε πρόσφατη, όμως, ακροαματική διαδικασία που αφορούσε τη μέθοδο εκτέλεσής της, η ίδια η πολιτεία δήλωσε ότι δεν αμφισβητούσε πλέον ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό. Παράλληλα, ο κυβερνήτης του Τενεσί απέρριψε μέσα στην ίδια εβδομάδα αίτημα απονομής χάριτος. Η Κρίστα Πάικ ήταν η μοναδική γυναίκα που βρισκόταν στην πτέρυγα των θανατοποινιτών της πολιτείας.

Το έγκλημα που συγκλόνισε το Τενεσί και η μάχη για χάρη τρεις δεκαετίες αργότερα

Η Κρίστα Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της Κολίν Σλέμερ, ένα έγκλημα που είχε διαπραχθεί το 1995 και είχε προκαλέσει τεράστια δημοσιότητα στο Νόξβιλ του Τενεσί.

Η Κριστίνα Πάικ ήταν μόλις 18 ετών όταν, μαζί με τον τότε σύντροφό της, Ταντάριλ Σιπ, ξυλοκόπησαν, βασάνισαν και τελικά σκότωσαν τη 19χρονη Κολίν Σλέμερ. Οι τρεις τους είχαν γνωριστεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για εφήβους και νέους που αντιμετώπιζαν προβλήματα. Πριν από τη δολοφονία, η Κριστίνα Πάικ είχε κατηγορήσει την Κολίν ότι την είχε προσβάλει και ότι προσπαθούσε να της «κλέψει» τον τότε σύντροφό της.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει τεράστιο κύμα δημοσιότητας όταν η Κολίν βρέθηκε νεκρή με ένα ανεστραμμένο πεντάγραμμο χαραγμένο στο στήθος της, ένα σύμβολο που έχει συνδεθεί με σατανιστικές ομάδες. Η Πάικ έχει αρνηθεί ότι εκείνη χάραξε το σύμβολο στο σώμα της 19χρονης.

Δύο ακόμα άτομα που διέμεναν στο ίδιο κέντρο κατέθεσαν αργότερα ότι η Πάικ είχε καυχηθεί για τη δολοφονία τόσο πριν όσο και μετά την πράξη, ενώ υποστήριξαν ότι τους είχε δείξει και ένα κομμάτι από το κρανίο της Κολίν. Στην αίτησή της για επιείκεια, η Πάικ ανέφερε ότι πρόθεσή της ήταν να χτυπήσει την Κολίν και όχι να τη σκοτώσει, όμως, όπως είπε, δεν κατάφερε να «πατήσει φρένο» στην κλιμάκωση της βίας.

«Ήμουν ένα ψυχικά άρρωστο παιδί 18 ετών», είχε αναφέρει σε δήλωσή της. «Χρειάστηκαν πολλά χρόνια ακόμα και για να συνειδητοποιήσω τη βαρύτητα αυτού που είχα κάνει. Ακόμη περισσότερα για να αποδεχτώ πόσες ζωές επηρέασα. Αφαίρεσα τη ζωή του παιδιού κάποιου, της αδελφής κάποιου, της φίλης κάποιου. Με αρρωσταίνει τώρα η σκέψη ότι ήμουν ικανή να διαπράξω ένα τέτοιο έγκλημα».

Από την άλλη πλευρά, η μητέρα της Κολίν Σλέμερ είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση, λέγοντας στο Associated Press ότι περίμενε εδώ και δεκαετίες να δει να εφαρμόζεται η ποινή που είχε επιβληθεί στην Πάικ. «Κάθε φορά που το σκέφτομαι, σκέφτομαι την Κολίν να αισθάνεται αυτόν τον πόνο και να προσπαθεί να σηκωθεί και να τρέξει», είχε δηλώσει το προηγούμενο Σάββατο η Μέι Μαρτίνεζ.

Η ίδια είχε αναφέρει ότι μια ομάδα ανθρώπων βοήθησε να συγκεντρωθούν χρήματα, ώστε εκείνη και ο σύζυγός της να ταξιδέψουν από τη Φλόριντα στο Τενεσί για να παρακολουθήσουν την εκτέλεση. «Δεν περνά ούτε μία ημέρα, ούτε ένα λεπτό, που να μην σκέφτομαι την Κολίν. Οι γιορτές είναι οι χειρότερες», είχε δηλώσει.

Η περίπτωση της Κρίστα Πάικ είναι εξαιρετικά σπάνια και λόγω του φύλου της. Από το 1976, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επέτρεψε την επαναφορά της θανατικής ποινής, έχουν εκτελεστεί μόλις 18 γυναίκες στη χώρα, έναντι 1.663 ανδρών. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν έτσι περίπου το 1% του συνόλου των εκτελέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η εκτέλεση της Πάικ, αντί να ολοκληρωθεί όπως είχε προγραμματιστεί, κατέληξε σε επείγουσα ιατρική παρέμβαση και μεταφορά της σε νοσοκομείο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο τόσο στη δική της υπόθεση όσο και στη συζήτηση γύρω από τις διαδικασίες θανατηφόρας ένεσης στο Τενεσί.