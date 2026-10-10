Η ώρα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη πλησιάζει και ο Παναθηναϊκός φρόντισε να βάλει τους οπαδούς του στο κατάλληλο κλίμα μέσω του βίντεο που ανέβασε στα social media.

Οι «πράσινοι» είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές έχοντας 15 βαθμούς, με τους «ερυθρόλευκους», από την άλλη πλευρά, να είναι στην 5η με 10. Η αναμέτρησή τους, επομένως, έχει πολύ μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, όσο νωρίς κι αν είναι ακόμη.

Ο Παναθηναϊκός θέλει, φυσικά, να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Καραϊσκάκη την Κυριακή (11/10) για να φέρει σε δύσκολη θέση τον αιώνιο αντίπαλό του και η ΠΑΕ φρόντισε να βάλει τους οπαδούς στο κλίμα με το βίντεο που ανέβασε στους λογαριασμούς της στα social media.

«Δύο κόσμοι συγκρούονται. Η επιλογή; Μόνο μία», είναι το μήνυμα της πράσινης ΠΑΕ ενώ το βίντεο δείχνει εικόνες από Αθήνα και Πειραιά και φυσικά πανηγυρισμούς του Παναθηναϊκού από γκολ σε παλαιότερα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αλλά και από τα παιχνίδια που έχει δώσει η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ στη φετινή σεζόν.