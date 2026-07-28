Ολονύχτια αναμένεται να είναι η μάχη με τις φλόγες στην Πάρο, όπου η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 28/07 εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες.

Όπως γνωστοποίησε η Πυροσβεστική, στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 66 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. που έφτασαν από την Αττική, καθώς και 16 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης ενισχύουν τις δυνάμεις πυροσβέστες από τη Σύρο, τη Νάξο και τον Πειραιά, ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με τα διαθέσιμα μέσα του. Την ευθύνη του συντονισμού έχει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με την ανατολή του ήλιου προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων, καθώς από τη Ραφήνα θα αναχωρήσουν ακτοπλοϊκώς ακόμη 20 πυροσβέστες μαζί με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, με την έναρξη της ημέρας θα επιστρέψουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα.

Μηνύματα για εκκενώσεις

Λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς σε κατοικημένες περιοχές, η Πολιτική Προστασία προχώρησε στην έκδοση προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112.

Στις 14:42 ζητήθηκε η προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς την Αλυκή, ενώ στις 15:28 ακολούθησε νέο μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι, επίσης με κατεύθυνση προς την Αλυκή.

Σημειώνεται ότι για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ήδη επιληφθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.