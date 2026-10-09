Σε μια αποκάλυψη σχετικά με την Άννα Βίσση προχώρησε ο Νίκος Γρίτσης, αναφέροντας ότι πριν από λίγες ημέρες δέχτηκε πρόταση από την πλευρά της τραγουδίστριας να στείλει τραγούδια για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας.

Ο γνωστός στιχουργός, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Επόμενη Κίνηση» την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ανέφερε ότι λίγο πριν γίνει γνωστή η διαμάχη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, του ζητήθηκε να προτείνει τραγούδια για μια πιθανή συνεργασία με την τραγουδίστρια.

«Πρόσφατα μου έχει ζητηθεί από την πλευρά της κυρίας Βίσση να δώσω κάποια τραγούδια για πιθανή συνεργασία στο άμεσο μέλλον. Πριν γίνει αυτό, 3-4 μέρες πριν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γρίτσης.

Σημειώνεται ότι το περιβάλλον της Άννας Βίσση, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ξεκαθάρισε ότι η τραγουδίστρια δεν σχεδιάζει να κυκλοφορήσει νέο τραγούδι στο άμεσο μέλλον, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα και τις φήμες που τη θέλουν να βρίσκεται σε επικοινωνία ή συζητήσεις για συνεργασία με άλλους συνθέτες.