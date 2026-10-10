Οι δύο άτομα, μία γυναίκα και ένα παιδί έχουν εγκλωβιστεί μέσα στο φαράγγι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν σε αυτή τη θέση.

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η μεγάλη επιχειρησιακή δράση των σωστικών συνεργείων στο φαράγγι του Βουραϊκού, μετά από επείγον σήμα για άτομα που εγκλωβίστηκαν στην περιοχή.

Στο σημείο, όπως αναφέρει το pelops.gr, σπεύδουν με φάρους και σειρήνες ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εξειδικευμένοι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ, δίνοντας μάχη με τον χρόνο και το δύσβατο ανάγλυφο για την προσέγγιση και την ασφαλή απομάκρυνσή τους.