Σύγκρουση μεταξύ ενός φορτηγού πλοίου υπό σημαία Παναμά και ενός κινεζικού αλιευτικού σημειώθηκε στα ανοιχτά της Σιγκαπούρης, με βίντεο να καταγράφει τη στιγμή της πρόσκρουσης και το αλιευτικό να γέρνει μετά το χτύπημα.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας που επικαλείται το The Maritime Executive, το φορτηγό πλοίο First Margaux, μήκους 229 μέτρων, συγκρούστηκε με το αλιευτικό Luqing Yuanyu 108, μήκους 49 μέτρων.

Τα δύο σκάφη είχαν αποπλεύσει από αγκυροβόλιο κοντά στη Σιγκαπούρη το πρωί της Πέμπτης και κατευθύνονταν προς τα δυτικά, κινούμενα στην ίδια λωρίδα του συστήματος διαχωρισμού κυκλοφορίας.

Πρόκειται για ένα σύστημα καθορισμένων θαλάσσιων διαδρομών, σχεδιασμένο για την αποφυγή συγκρούσεων σε πολυσύχναστες ναυτιλιακές οδούς, όπως εκείνη που διέρχεται από την περιοχή της Σιγκαπούρης.

Τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων έδειξαν ότι οι πορείες των δύο σκαφών συνέπεσαν πριν από τη σύγκρουση.

Crew members film the moment the Panama-flagged bulk carrier First Margaux collides with the Chinese fishing vessel Luqing Yuanyu 108 near Singapore today. https://t.co/RnKfZdSOCq — Massimo (@Rainmaker1973) September 20, 2026

Επιβεβαιώθηκε το περιστατικό από τις αρχές του Παναμά.

Σύμφωνα με το Reuters, η ημερομηνία και η τοποθεσία του περιστατικού, καθώς και η ταυτότητα των δύο πλοίων, διασταυρώθηκαν μέσω δεδομένων ναυσιπλοΐας και οπτικού υλικού που καταγράφηκε από το αλιευτικό.

Το φορτηγό πλοίο ταυτοποιήθηκε ως το First Margaux από τα χαρακτηριστικά της κατασκευής του, τις υπερκατασκευές στο κατάστρωμα και το όνομα που αναγράφεται στο πλευρό του.

Η Ναυτιλιακή Αρχή του Παναμά επιβεβαίωσε το περιστατικό σε ανακοίνωσή της στις 20 Σεπτεμβρίου.

Δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή την έκταση των ζημιών στα δύο πλοία.