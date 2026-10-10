Στον τσακωμό της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα εστίασε το πρωί του Σαββάτου 10/10 η Εύη Δρούτσα η οποία αναφέρθηκε σε περιστατικά που έχουν γίνει μεταξύ τους στο παρελθόν.

Η Εύη Δρούτσα, η οποία έχει συνεργαστεί και με τους δύο και έχοντας ζήσει έναν παλαιότερο χωρισμό τους, μοιράστηκε τις προσωπικές της εμπειρίες στο MEGA.

«Για μένα, ο Νίκος Καρβέλας είναι υπερταλαντούχος. Ο άνθρωπος που είναι υπερταλαντούχος έχει και τις δικές του σκέψεις. Δεν το ξέρετε ότι ο Νίκος έχει κάνει ποιητικές συλλογές, έχει κάνει δύο βιβλία. Δεν είναι άνθρωπος που ψάχνεται μόνο με τους στίχους. Έπειτα γυρνάνε και λένε ναι, η Άννα που είναι υπέρτατη. Είναι πάρα πολύ καλή φωνή η Άννα» είπε χαρακτηριστικά.

«Δούλεψα μαζί τους σε ένα χωρισμό τους. Αλλιώς δεν θα δούλευα μαζί τους. Με παίρνει μια μέρα ο Νίκος και μου λέει χωρίσαμε με την Άννα. Είμαι, λέει, στην Αγγλία, στο Λονδίνο, χωρίσαμε. “Θέλω να μου γράψεις τραγούδια γιατί θέλω να της κάνω τώρα κάτι διαφορετικό”. Του στέλνω το πρώτο τραγούδι που του έστειλα. Ήταν το Διαζύγιο, η Παράγραφος 62. Ένα συγκλονιστικό κομμάτι, συγκλονιστικό, το οποίο για να πάρω τα μέτρα, να μη γίνω ρεζίλι στους δικηγόρους, τα πήρα από το δικό μου διαζύγιο» σημείωσε.

«Αυτός που έκανε πάντα πρώτη κίνηση ήταν η Άννα. Με παίρνει ο Νίκος τηλέφωνο. Έγραψα το “Είμαι πολύ καλά, σε σκέφτομαι συχνά, σε αγαπώ πολύ, με αγάπη φιλική” και με παίρνει. Τι πάει να πει με αγάπη φιλική; Να μου το αλλάξεις; Νίκο, λέω, άσε με να προβλέπω κι εγώ κάτι. Άσε με να προβλέπω κι εγώ κάτι, δεν το αλλάζω. Α, κι εγώ είμαι ο Νίκος Καρβέλας. Ε, κι εγώ είμαι η Εύη Δρούτσα. Εσύ τώρα είσαι στο Λονδίνο. Εγώ είμαι στην Αθήνα. Θα δουλεύω με τον Κορκολή. Ήρθα να δουλέψω μαζί σου. Τελείωσε. Έληξε. Θα βάλω αυτό που θέλω. Και το έβαλα όπως ήθελα» δήλωσε η Εύη Δρούτσα.

«Με την Άννα λοιπόν, που κάναμε παρέα εδώ, είχε μια σχέση τότε, πήγαμε διακοπές, γυρίσαμε. Μούγκα αυτή, μούγκα ο Νίκος. Πηγαινοερχόταν στο Λονδίνο η Άννα. Της λέω, έχετε χωρίσει με τον Νίκο, που μένεις; Και γυρνάω και της λέω, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. “Άννα, πάμε τώρα στην εταιρεία να μιλήσουμε για το δίσκο. Έχει τελειώσει, έτσι;’. ‘Ναι, ναι, μου λέει, ναι, ο Νίκος θέλει κι αυτό”. Τη χάνω σε μια στιγμή μέσα στην εταιρεία. Λέω, βρε παιδιά, πού πήγε η Άννα; Είναι σε αυτό, λέει, το δωμάτιο. Πάω και μίλαγε με τον Νίκο. Της έκανα εγώ νοήματα. Της λέω, είναι που δεν θα έπαιρνες τον Νίκο τηλέφωνο με τίποτα. Εσύ τον πήρες για να σου πει τι να γράφεις στο εξώφυλλο», είπε, ενώ συμπλήρωσε πως «ο Νίκος έκανε πάντα ό,τι ήθελε, αυτός έφτιαξε την Άννα».

Η Εύη Δρούτσα κλείνοντας ανέφερε πως η κόντρα μεταξύ Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα οφείλεται σε τρίτους εξωτερικούς παράγοντες, ενώ δήλωσε αισιόδοξη πως το καλλιτεχνικό δίδυμο θα γεφυρώσει τελικά τις διαφορές τους, καθώς η μεταξύ τους αγάπη παραμένει βαθιά.