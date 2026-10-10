Ο Ίζακ Μπόνγκα είναι στη 12άδα του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Προμηθέα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League αλλά δεν θα πάρει χρόνο συμμετοχής.

Ο Γερμανός φόργουορντ ήταν, όπως είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο καλύτερος παίκτης των «πράσινων» στη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε και με δεδομένο ότι ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague ήρθε η ώρα της ξεκούρασης.

Ο Μπόνγκα είναι κανονικά στη 12άδα του «τριφυλλιού» για το ματς στην Πάτρα, δεν θα αγωνιστεί καθόλου όμως προκειμένου να πάρει ανάσες και να είναι ξεκούραστος για τους αγώνες με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι (13/10) και τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens (16/10).

Από εκεί και πέρα, ο Ομπράντοβιτς άφησε έξω τους Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε και έβαλε στην 6άδα των ξένων τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που επιστρέφει από τον τραυματισμό του και τον Μουσταφά Φαλ που πρέπει να βρει ρυθμό σιγά-σιγά.

Στη 12άδα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Προμηθέα είναι οι Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Κουζέλογλου, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκας και Φαλ.