Η Εθνοσυνέλευση στο Ναύπλιο επικύρωσε την επιλογή του 17χρονου βαυαρού πρίγκιπα, ανοίγοντας τον δρόμο για την εγκαθίδρυση της μοναρχίας στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος.

Στις 27 Ιουλίου 1832, η Εθνοσυνέλευση που συνεδρίαζε στο Ναύπλιο επικύρωσε την απόφαση της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας να τοποθετήσουν στον ελληνικό θρόνο τον βαυαρό πρίγκιπα Όθωνα. Η απόφαση σηματοδότησε την έναρξη της βασιλείας στην Ελλάδα και έκλεισε μία περίοδο έντονης πολιτικής αστάθειας μετά την Επανάσταση.

Η Ελλάδα είχε αναγνωριστεί ως ανεξάρτητο κράτος το 1830, όμως παρέμενε διοικητικά και οικονομικά αδύναμη. Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια το 1831 είχε οξύνει τις εσωτερικές συγκρούσεις, ενώ οι Μεγάλες Δυνάμεις αναζητούσαν ένα πολίτευμα που, κατά την εκτίμησή τους, θα εξασφάλιζε σταθερότητα.

Η λύση που προκρίθηκε ήταν η κληρονομική μοναρχία. Αρχικά, ο ελληνικός θρόνος προτάθηκε στον Λεοπόλδο του Σαξ-Κόμπουργκ, ο οποίος τελικά αρνήθηκε. Έτσι, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στράφηκαν στον Όθωνα Φρειδερίκο Λουδοβίκο, δεύτερο γιο του φιλέλληνα βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄.

Ο Όθων ήταν μόλις 17 ετών, δεν γνώριζε ελληνικά και ήταν καθολικός. Με τη Σύμβαση του Λονδίνου, τον Μάιο του 1832, ανακηρύχθηκε «Βασιλεύς της Ελλάδος». Η απόφαση ελήφθη ουσιαστικά εκτός Ελλάδας και η Εθνοσυνέλευση κλήθηκε να της προσδώσει επίσημη ελληνική επικύρωση.

Ο νεαρός μονάρχης έφτασε στο Ναύπλιο τον Φεβρουάριο του 1833, συνοδευόμενος από Βαυαρούς αξιωματούχους και στρατιώτες. Επειδή ήταν ανήλικος, την εξουσία ανέλαβε αρχικά τριμελής Αντιβασιλεία, η οποία επιχείρησε να οργανώσει τη διοίκηση, τον στρατό, τη δικαιοσύνη και την εκπαίδευση.

Η διακυβέρνηση, ωστόσο, ήταν αρχικά απόλυτη μοναρχία, χωρίς Σύνταγμα. Η συγκέντρωση της εξουσίας, η έντονη βαυαρική παρουσία και η περιθωριοποίηση πολλών αγωνιστών του 1821 προκάλεσαν αυξανόμενη δυσαρέσκεια. Το 1843, η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου ανάγκασε τον Όθωνα να παραχωρήσει Σύνταγμα.

Η βασιλεία του διήρκεσε έως το 1862, όταν ανατράπηκε και εγκατέλειψε την Ελλάδα. Η απόφαση της 27ης Ιουλίου 1832 δεν καθόρισε μόνο τον πρώτο μονάρχη της χώρας. Εγκαινίασε έναν θεσμό που επρόκειτο να επηρεάσει βαθιά την ελληνική πολιτική ζωή για περισσότερο από έναν αιώνα.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1302: Οι Οθωμανοί υπό τον Οσμάν Α΄ νικούν τους Βυζαντινούς στη μάχη του Βαφέως κοντά στη Νικομήδεια, γεγονός που τους ανοίγει τον δρόμο για την κατάληψη της Βιθυνίας και της Μικράς Ασίας.

1694: Ιδρύεται η Τράπεζα της Αγγλίας, ως εμπορικός θεσμός με βασιλικό διάταγμα. Σταδιακά θα εξελιχθεί σε κεντρική τράπεζα, καθορίζοντας τη νομισματική πολιτική της χώρας.

1794: Ο Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος, ηγετική μορφή της Γαλλικής Επανάστασης και πρωταγωνιστής της περιόδου του Τρόμου, συλλαμβάνεται με την κατηγορία της τυραννίας, ύστερα από πολιτικές συγκρούσεις και καταγγελίες μέσα στη Συμβατική Συνέλευση για αυταρχισμό και κατάχρηση εξουσίας. Την επόμενη ημέρα, 28 Ιουλίου, εκτελείται στη γκιλοτίνα μαζί με τους στενούς συνεργάτες του, γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος του Τρόμου και την αρχή της Θερμιδωριανής αντίδρασης στη Γαλλία.

1832: Η Εθνοσυνέλευση στο Ναύπλιο επικυρώνει την απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων για την τοποθέτηση του Όθωνα ως πρώτου βασιλιά της Ελλάδας, σηματοδοτώντας την αρχή της Βασιλείας.

1885: Ο Εμμανουήλ Ροΐδης πέφτει θύμα… τροχαίου. Ο διάσημος συγγραφέας της «Πάπισσας Ιωάννας», τραυματίζεται σοβαρά το βράδυ της 27ης Ιουλίου στην οδό Φιλελλήνων στην Αθήνα, όταν παρασύρεται από δύο άμαξες καθώς περνούσε τον δρόμο επιστρέφοντας από το γνωστό καφενείο Γιαννόπουλου στην πλατεία Συντάγματος. Κατά τη σύγκρουση, το άλογο τον κλωτσάει και ο τροχός της άμαξας περνάει πάνω από το κεφάλι του, προκαλώντας του κάταγμα της άνω γνάθου και πολυήμερη ανικανότητα να μιλήσει ή να φάει χωρίς βοήθεια. Η αποκατάσταση ήταν μακρά και ιδιαίτερα βασανιστική, ενώ το ατύχημα επιδείνωσε τη βαρηκοΐα που είχε από παιδί και επηρέασε βαθιά τη σωματική και ψυχική του υγεία. Το συμβάν αναδείκνυε τότε ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα: τα τροχαία με άμαξες στην Αθήνα του 19ου αιώνα, όπως ο ίδιος σατίριζε αργότερα στα γραπτά του.

1890: Ο Βίνσεντ βαν Γκογκ, σε ψυχολογική κατάρρευση, αυτοπυροβολείται σε χωριό της Γαλλίας. Θα υποκύψει στα τραύματά του δύο ημέρες αργότερα, αφήνοντας πίσω του ανεκτίμητο έργο.

1921: Ο Φρέντερικ Μπάντινγκ και η ομάδα του στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο ανακοινώνουν την ανακάλυψη της ινσουλίνης, ορόσημο στην αντιμετώπιση του διαβήτη.

1922: Καθιερώνεται με τον νόμο 2905 το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από το 1924.

1940: Ο Bugs Bunny κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με την ταινία κινουμένων σχεδίων A Wild Hare. Ο χαρακτήρας θα εξελιχθεί σε σύμβολο της αμερικανικής ποπ κουλτούρας.

1949: Στην Αγγλία πραγματοποιείται η πρώτη δοκιμαστική πτήση επιβατηγού αεροπλάνου με τζετ κινητήρα, του De Havilland Comet. Το πρωτοποριακό αυτό αεροσκάφος, που απογειώθηκε από το Χάτφιλντ, αλλάζει για πάντα τις αερομεταφορές, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της εποχής των jet στον πολιτικό αεροπορικό τομέα.

1953: Στο Πανμουντζόμ της Βόρειας Κορέας υπογράφεται η ανακωχή που τερματίζει τον Πόλεμο της Κορέας. Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα επιστρέφει τον Οκτώβριο του 1955.

1955: Η πτήση 402 της El Al καταρρίπτεται από βουλγαρικά μαχητικά αεροσκάφη λόγω παραβίασης του εναέριου χώρου. Και οι 58 επιβαίνοντες σκοτώνονται, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

1974: Οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν το τραγούδι Sweet Home Alabama, που θα εξελιχθεί σε ύμνο της αμερικανικής νότιας ροκ και σε διαχρονικό πολιτιστικό σύμβολο.

1985: Ορκίζεται η νέα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου, δίνοντας την εκκίνηση της δεύτερης του τετραετίας και της πιο έντονης περιόδου εφαρμογής σοσιαλιστικών πολιτικών.

1989: Δικαστήριο της Στοκχόλμης καταδικάζει τον Κρίστερ Πέτερσον για τη δολοφονία του πρωθυπουργού Ούλοφ Πάλμε, σε μία υπόθεση που δίχασε τη Σουηδία επί χρόνια.

1996: Βόμβα εκρήγνυται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια συναυλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, προκαλώντας 1 θάνατο και 111 τραυματισμούς. Η πράξη θα προκαλέσει ανασφάλεια και έντονη πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ.

1996: Ο Λεωνίδας Κόκκας κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην άρση βαρών στην κατηγορία των 91 κιλών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, ενισχύοντας την εθνική υπερηφάνεια για τα ελληνικά βάρη.

Γεννήσεις

1903 – Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας πολιτικός, νομικός και ακαδημαϊκός. Πρώτος προσωρινός Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση (1974-1975), διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία. Διετέλεσε πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθηγητής και πρύτανης της Παντείου, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και συγγραφέας. Προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης, διακρίθηκε για τη συμβολή του στο διοικητικό δίκαιο και για την αντίστασή του στη δικτατορία, αφήνοντας διαχρονικό αποτύπωμα έως τον θάνατό του το 2002

1940 – Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια, πρωτοπόρος του σύγχρονου χοροθεάτρου. Ίδρυσε το θρυλικό Tanztheater Wuppertal, άλλαξε τα δεδομένα της σκηνικής τέχνης συνδυάζοντας χορό, θέατρο και έκφραση, και ενέπνευσε γενιές καλλιτεχνών παγκοσμίως με έργα-σταθμούς όπως «Café Müller» και «Kontakthof». Θεωρείται εμβληματική μορφή που μεταμόρφωσε τη δυναμική του θεάτρου και της χορογραφίας.

1948 – Παύλος Σιδηρόπουλος, Έλληνας τραγουδοποιός, πρωτεργάτης της ελληνικής ροκ σκηνής και εμβληματικός εκφραστής του κοινωνικού στίχου. Ξεχώρισε με το θρυλικό άλμπουμ «Φλου» μαζί με τους Σπυριδούλα, ενώ συνεργάστηκε με σπουδαίους μουσικούς και χτίζοντας ιδιαίτερο ήχο που ένωσε το ροκ με το ρεμπέτικο. Η πορεία του συνοδεύτηκε από καλλιτεχνικό πάθος, αντισυμβατική στάση και τραγούδια-σύμβολα όπως το «Να μ’ αγαπάς»· θεωρείται θρύλος του ελληνικού ροκ, με επιρροή που διαρκεί μέχρι σήμερα

Θάνατοι

1864 – Δημήτριος Πλαπούτας, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός, οπλαρχηγός της Αρκαδίας και στενός συνεργάτης του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Διακρίθηκε σε μεγάλες μάχες όπως το Βαλτέτσι, η Τριπολιτσά και τα Δερβενάκια. Υπήρξε μέλος της Φιλικής Εταιρείας, αγωνίστηκε για την ελευθερία με ανιδιοτέλεια και φρόνηση, ενώ μετά την Επανάσταση συνέβαλε ως πολιτικός στη διαμόρφωση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Διώχθηκε και φυλακίστηκε για τις ιδέες του, δικαιώθηκε όμως στην ιστορική μνήμη ως μία από τις αγνότερες μορφές του Αγώνα

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Ανθούσα, Παντελεήμων, Παντελής, Παντελεημονία, Παντελίτσα, Παντελίνα