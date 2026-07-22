Αναστατωμένοι είναι οι κάτοικοι στο Γαρδίκι Ασπροποτάμου Τρικάλων καθώς το βράδυ της Τρίτης 21/7 μία αρκούδα εντοπίστηκε να κάνει βόλτες μέσα στον οικισμό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το άγριο ζώο κινήθηκε σε δρόμους του χωριού αναζητώντας τροφή, χωρίς να επιδείξει επιθετική συμπεριφορά.

Η εμφάνιση της αρκούδας έγινε αντιληπτή από κατοίκους, οι οποίοι ενημέρωσαν τους γείτονές τους και παρέμειναν σε ασφαλή απόσταση μέχρι η αρκούδα να απομακρυνθεί προς τη γύρω δασική περιοχή.

Το trikalavoice.gr εξασφάλισε πλάνο από κάμερα ασφαλείας σπιτιού του χωριού.