Ύστερα από σχεδόν πέντε μήνες που είχε διακόψει τη λειτουργία του, το εργοστάσιο της Vitafree στους Ταξιάρχες, που ανήκει στον Όμιλο ΒΙΟΛΑΝΤΑ, επανέρχεται και επίσημα σε πλήρη παραγωγική δραστηριότητα.

Η λειτουργία του εργοστασίου είχε ανασταλεί μετά το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του κεντρικού εργοστασίου της ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα, το οποίο συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και ολόκληρη την Ελλάδα. Κατά το διάστημα που μεσολάβησε, πραγματοποιήθηκαν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο να λάβει εκ νέου τις απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας, σύμφωνα με το trikalavoice.gr.

Με την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας, η μονάδα επανέρχεται πλέον επίσημα σε λειτουργία, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου ΒΙΟΛΑΝΤΑ.

Το εργοστάσιο της Vitafree διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου, καθώς αποτελεί μία από τις βασικές παραγωγικές μονάδες που εξυπηρετούν τις διεθνείς αγορές. Από τις εγκαταστάσεις του παράγονται κυρίως προϊόντα που προορίζονται για το εξωτερικό, με τα μπισκότα και τα προϊόντα της Βιολάντα να ταξιδεύουν σήμερα σε περισσότερες από 40 χώρες.

Παράλληλα με την επαναλειτουργία της παραγωγικής μονάδας Vitafree, άνοιξε και πάλι τις πόρτες του το Cookies Shop στους Ταξιάρχες, το κατάστημα που βρίσκεται στην είσοδο του εργοστασίου και αποτελεί σημείο αναφοράς για τους φίλους των προϊόντων της εταιρείας. Οι επισκέπτες μπορούν πλέον να βρουν και πάλι διαθέσιμη ολόκληρη τη γκάμα των μπισκότων της Βιολάντα, καθώς και πολλές από τις νέες προϊοντικές προτάσεις της Βιολάντα.