Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι.
Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Οι πυκνοί καπνοί που αναπτύχθηκαν από τη φωτιά έχουν σκεπάσει μεγάλο μέρος της περιοχής.
Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κατάστημα στην περιοχή, πραγματοποιείται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:
- Στη Λ. Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού.
- Στη συμβολή των οδών Ορφέως και Λ. Ιωνίας.
- Στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθ. Μπόσδα.
Οι οδηγοί παρακαλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.