Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Οι πυκνοί καπνοί που αναπτύχθηκαν από τη φωτιά έχουν σκεπάσει μεγάλο μέρος της περιοχής.

Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κατάστημα στην περιοχή, πραγματοποιείται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

  • Στη Λ. Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού.
  • Στη συμβολή των οδών Ορφέως και Λ. Ιωνίας.
  • Στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθ. Μπόσδα.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.