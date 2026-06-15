Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Οι πυκνοί καπνοί που αναπτύχθηκαν από τη φωτιά έχουν σκεπάσει μεγάλο μέρος της περιοχής.

Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κατάστημα στην περιοχή, πραγματοποιείται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στη Λ. Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού.

Στη συμβολή των οδών Ορφέως και Λ. Ιωνίας.

Στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθ. Μπόσδα.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.