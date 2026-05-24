Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγούνται αύριο, Δευτέρα 25/5 στον εισαγγελέα Χανίων η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ και ένας υπήκοος Πακιστάν που φέρεται να είναι πατέρας σε κάποιο ή κάποια από τα παιδιά της.

Η Αστυνομία μετά από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της μετέτρεψε την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τους δύο, την ώρα που εκτός από την τρίχρονη, τρία ακόμα παιδιά της έχουν μεταφερθεί και βρίσκονται υπό τη φροντίδα των υπηρεσιών στο νοσοκομείο Χανίων.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το ERTNews ελέγχεται αν αληθεύει η πληροφορία που έδωσε η μητέρα, που είναι Ρομά, στους αστυνομικούς, ότι δύο ακόμα βρέφη που γέννησε πέθαναν στη διάρκεια του θηλασμού.

Η 3χρονη συνεχίζει να δίνει τη δική της μάχη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ενώ η κατάστασή της θεωρείται ιδιαιτέρως σοβαρή.