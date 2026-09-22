Σε 2,5 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε σήμερα ο Αυστριακός επενδυτής Ρενέ Μπένκο, καθώς το Περιφερειακό Δικαστήριο του Ίνσμπρουκ έκρινε ότι είχε αποδεδειγμένα εξαπατήσει τους πιστωτές του.

Η υπόθεση αφορά τον ισχυρισμό του Μπένκο ότι είχε προκαταβάλει 360.000 ευρώ ως ενοίκιο για μια δεύτερη κατοικία, παρότι βρισκόταν στο όριο της χρεοκοπίας. Σύμφωνα με την εισαγγελία της Βιέννης, ο κατηγορούμενος εξαπάτησε τους πιστωτές του νοικιάζοντας το φθινόπωρο του 2023 κατοικία που ανήκε στο ίδρυμα Laura, ιδιοκτησίας της οικογένειας του Μπένκο, για την οποία, αν και ήταν μη κατοικήσιμη λόγω κατολίσθησης, δήλωσε ότι κατέβαλε προκαταβολικώς ενοίκιο και κοινόχρηστα για τέσσερα χρόνια, ακυρώνοντας έτσι την ικανοποίηση των πιστωτών του. Σύμφωνα με την εισαγγελία, το προκαταβολικό ενοίκιο κάλυπτε ακριβώς την περίοδο που θα διαρκούσε η διαδικασία πτώχευσης του Μπένκο.

Ο Ρενέ Μπένκο δήλωσε αθώος στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι εκείνη την εποχή θεωρούσε ακόμη ότι η αναδιάρθρωση του Ομίλου Signa του οποίου ηγείτο θα ήταν επιτυχής. Νοίκιασε το σπίτι κατόπιν αιτήματος της συζύγου του με την πρόθεση να προσφέρει στην οικογένειά του «μια φυσιολογική ζωή» και μια «κανονική σχολική ρουτίνα». Ο Μπένκο, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος από τον Ιανουάριο του 2025 για απάτη και δόλια πτώχευση, συγκέντρωσε περιουσία δισεκατομμυρίων με μια αυτοκρατορία ακινήτων και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης. Τα αυξανόμενα επιτόκια και το κόστος κατασκευής, καθώς και οι επικίνδυνες εξαγορές γερμανικών αλυσίδων πολυκαταστημάτων όπως τα Karstadt και Kaufhof, οδήγησαν την Signa στην πτώχευση. Πρώην επενδυτές διεκδικούν συνολικά περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ από τις χρεοκοπημένες εταιρίες της Signa, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη παράλληλες νομικές διαδικασίες. Σε λίγες ημέρες ο πρώην επενδυτής θα επιστρέψει στο δικαστήριο ως κατηγορούμενος για απόκρυψη από τους 3.000 πιστωτές του επένδυσης 5 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και ενός συλλεκτικού όπλου, αξίας 80.000 ευρώ.

Μεταξύ των ακινήτων που ήλεγχε η Signa ήταν το εμπορικό κέντρο KaDeWe στο Βερολίνο, ο ουρανοξύστης Elbtower στο Αμβούργο και μερίδιο στο εμβληματικό Chrysler Building της Νέας Υόρκης