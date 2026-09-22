Σε νέο γύρο αντιπαράθεσης οδηγήθηκαν την Τρίτη 22/09 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, με αφορμή καταγγελίες του δεύτερου σχετικά με ιδιωτική κλινική.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας το βράδυ στο Action24, απέρριψε όσα του καταλόγισε ο Παύλος Πολάκης και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση εναντίον του.

«Σιχαμένο υποκείμενο ο Πολάκης. Πήρε δημοσίευμα από το site του Βελόπουλου, δηλαδή είναι η ακροδεξιά με την κομμουνιστική αριστερά», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η αντίδραση του Παύλου Πολάκη ήταν άμεση, καθώς επανήλθε στην υπόθεση και κάλεσε τον υπουργό Υγείας να υποβάλει την παραίτησή του.

Αφορμή για τη νέα δημόσια σύγκρουση των δύο πολιτικών αποτέλεσαν οι ισχυρισμοί του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε προβάλει κλινική η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιούσε πλασμαφαίρεση σε υγιείς ανθρώπους και Biohacking εγκεφάλου.

Απαντώντας ο υπουργός Υγείας διέψευσε κατηγορηματικά την καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι στη συγκεκριμένη κλινική δεν πραγματοποιείται πλασμαφαίρεση και ότι ανάλογη διαδικασία δεν είχε γίνει ούτε κατά το παρελθόν.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αμφισβήτησε παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο ο Παύλος Πολάκης παρουσίασε την υπόθεση, σχολιάζοντας ειρωνικά τις καταγγελίες του και παρομοιάζοντάς τον με τον… Ηρακλή Πουαρώ.