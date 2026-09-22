Σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν μεταξύ άλλων η Ξανθίππη, η Πολυξένη, η Ραΐς, η Ξένη και η Ίρις. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά επίσης τη Σύλληψη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστή.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ξανθίππη

Ξανθή

Ξανθούλα

Ξάνθιππος

Πολυξένη

Ξένη

Ξένια

Ραΐς

Ραΐδα

Ίρις

Ίριδα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Θέκλα

Κόπρος

Κόπρις

Μυρσίνη

Μυρτώ

Μυρτιά

Μυρτιδιώτισσα

Μύρτα

Μυρσώ

Αμέρισσα

Μέρσα

Αμερισούδα

Αμερσούδα

Αμέρσσα

Αμέρσα

Πέρσης

Περσεφόνη

Πέρσα

Πέρση

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 23 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη Σύλληψη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστή, τον Άγιο Νικόλαο τον παντοπώλη, Νεομάρτυρα από το Καρπενήσι, τον Άγιο Ανδρέα, τον Άγιο Ιωάννη με τα δύο παιδιά του, Πέτρο και Αντώνιο, την Αγία Ραΐς την παρθένο, τις Οσίες Ξανθίππη και Πολυξένη, τον Άγιο Ιωάννη τον Νεομάρτυρα τον εξ Αγαρηνών, τον Άγιο Γρηγόριο Μητροπολίτη Άργους και τον Άγιο Adamnan.

Σύλληψη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου: Η προαναγγελία της γέννησης του Βαπτιστή

Η Εκκλησία στις 23 Σεπτεμβρίου τιμά τη Σύλληψη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, μιας από τις σημαντικότερες μορφές της χριστιανικής παράδοσης. Ο Ιωάννης έμεινε γνωστός ως ο Πρόδρομος, επειδή, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, προετοίμασε το έδαφος για τη δημόσια δράση του Ιησού και κάλεσε τους ανθρώπους σε μετάνοια.

Η διήγηση για τη σύλληψή του περιλαμβάνεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Πατέρας του ήταν ο ιερέας Ζαχαρίας και μητέρα του η Ελισάβετ. Το ζευγάρι δεν είχε αποκτήσει παιδιά και, σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση, βρισκόταν ήδη σε προχωρημένη ηλικία.

Κατά τη διάρκεια της ιερατικής υπηρεσίας του Ζαχαρία στον Ναό, εμφανίστηκε μπροστά του άγγελος και του ανακοίνωσε ότι η Ελισάβετ θα αποκτούσε γιο, ο οποίος θα έπρεπε να ονομαστεί Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας εξέφρασε αμφιβολία για το πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό και, σύμφωνα με την ευαγγελική διήγηση, έμεινε άφωνος μέχρι την πραγματοποίηση της προαναγγελίας.

Η Ελισάβετ έμεινε έγκυος και αργότερα γέννησε τον Ιωάννη. Όταν, οκτώ ημέρες μετά τη γέννησή του, οι συγγενείς θέλησαν να δώσουν στο παιδί το όνομα του πατέρα του, ο Ζαχαρίας έγραψε σε πινακίδιο ότι το όνομά του θα ήταν Ιωάννης. Τότε, σύμφωνα με το ευαγγελικό κείμενο, μπόρεσε και πάλι να μιλήσει.

Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος συνδέθηκε με την προφητική εικόνα της «φωνής βοώντος εν τη ερήμω». Χρόνια αργότερα έδρασε στην έρημο της Ιουδαίας, κηρύσσοντας μετάνοια και βαπτίζοντας στον Ιορδάνη, ενώ η χριστιανική παράδοση τον αναγνωρίζει ως εκείνον που βάπτισε τον Ιησού.

Η εορτή της Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου τοποθετείται περίπου εννέα μήνες πριν από τη Γέννηση του Αγίου Ιωάννη, η οποία τιμάται στις 24 Ιουνίου. Αποτελεί μία από τις πολλές ημέρες του εκκλησιαστικού έτους που είναι αφιερωμένες στον Ιωάννη τον Πρόδρομο.

«Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου»

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Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

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