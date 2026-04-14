Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της εξόδου Βαρυμπόμπης, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο περιστατικό εμπλέκονται δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, ενώ υπάρχουν δύο τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σε σοβαρή κατάσταση. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

