Την εκλογή της Σεμίραμις Παληού, Διευθύνουσας Συμβούλου της Diana Shipping Inc., στο Διοικητικό Συμβούλιο της Aegean ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία, μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Καλαμάτα από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 9 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η κ. Παληού ορίστηκε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, καθώς διαπιστώθηκε ότι πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια ανεξαρτησίας του Ν. 4706/2020.

Η διαδικασία αντικατάστασης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εκλογή του νέου μέλους θα γνωστοποιηθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και το καταστατικό της εταιρείας.

Η Σεμίραμις Παληού θα ασκήσει τα καθήκοντά της για το υπόλοιπο της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ποια είναι η Σεμίραμις Παληού

Η νέα ανεξάρτητη μη εκτελεστική σύμβουλος της Aegean είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της Diana Shipping Inc. και διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στη ναυτιλία, με εξειδίκευση στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, την τεχνική διαχείριση και τη διαχείριση πληρωμάτων.

Είναι απόφοιτος του Imperial College του Λονδίνου, με πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (BSc in Mechanical Engineering), ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Ναυπηγική (MSc in Naval Architecture) από το University College London.

Αλλαγές και στην Επιτροπή Ελέγχου

Παράλληλα με την αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Aegean ανακοίνωσε και την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς ο Κωνσταντίνος Καλαμάτας συμμετείχε στη συγκεκριμένη επιτροπή.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 9 Οκτωβρίου 2026, ο Γεώργιος Χριστόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ορίστηκε νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, για το υπόλοιπο της θητείας της.

Η νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, με την ακόλουθη σύνθεση:

Νικόλαος Σοφιανός: Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Ναταλία Νικολαΐδη: Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Γεώργιος Χριστόπουλος: Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου της Aegean εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τον Κωνσταντίνο Καλαμάτα για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά και υποστήριξή του στην εταιρεία.