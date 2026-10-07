Η συμφωνία ύψους 81 δισ. δολαρίων για τη συγχώνευση της Paramount με τη Warner Bros. Discovery ολοκληρώθηκε επίσημα την Τρίτη, δημιουργώντας έναν νέο κολοσσό στον χώρο των media με την ονομασία Skydance, ενώ ήδη από τις πρώτες ώρες της νέας εταιρείας τα στελέχη της αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο απολύσεων.

Η νέα εταιρεία θα περιλαμβάνει δύο ιστορικά κινηματογραφικά στούντιο και τα κινηματογραφικά τους συγκροτήματα στο Χόλιγουντ, τις μεγάλες υπηρεσίες streaming HBO Max και Paramount+, τα CNN και CBS News, αθλητικά δίκτυα όπως τα CBS Sports και TNT Sports, καθώς και χιλιάδες εμβληματικούς κινηματογραφικούς τίτλους.

Οι απολύσεις και το μήνυμα προς τους εργαζόμενους

Ο Ντέιβιντ Έλισον και ο Γινον Κράιζ, ο νέος συνδιευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο οποίος στο παρελθόν βρισκόταν στη Mattel, φέρεται να προετοίμασαν τους εργαζόμενους για πιθανές απολύσεις σε μήνυμα που έστειλαν το πρωί της Τρίτης. «Η ενσωμάτωση δύο εταιρειών θα φέρει αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων δύσκολων αποφάσεων που επηρεάζουν το εργατικό δυναμικό μας. Δεσμευόμαστε να διαχειριστούμε αυτή τη διαδικασία με προσοχή και σεβασμό», έγραψαν, σύμφωνα με το Variety.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε αφού διευθετήθηκε η αγωγή για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας που είχε καταθέσει ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα, μαζί με άλλους 11 γενικούς εισαγγελείς που ανήκουν στην αριστερή πτέρυγα. Οι αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει ότι η συμφωνία θα μπορούσε να πλήξει τον ανταγωνισμό, να αυξήσει τις τιμές για τους καταναλωτές, να περιορίσει τις επιλογές τους και να βλάψει τους εργαζόμενους.

Η Paramount είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι στοχεύει σε περικοπές κόστους ύψους 6 δισ. δολαρίων μέσα σε τρία χρόνια, μέρος των οποίων θα προέλθει από απολύσεις. Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στους εργαζόμενους, μεταξύ άλλων και στο CNN, οι οποίοι φοβούνται ένα πιθανό «λουτρό αίματος», όπως αναφέρει η nypost. Τον Αύγουστο, έκθεση της διοίκησης της κομητείας του Λος Άντζελες προειδοποίησε ότι η συγχώνευση θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια 4.500 θέσεων εργασίας στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ο Έλισον κατάφερε τελικά να καθησυχάσει τον Μπόντα, δεσμευόμενος για επιπλέον επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. δολαρίων στην εγχώρια παραγωγή μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, καθώς και για την κυκλοφορία 30 κινηματογραφικών ταινιών υψηλής ποιότητας κάθε χρόνο.

Η νέα Skydance στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Οι μετοχές Κατηγορίας Β της Skydance θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται την Τρίτη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με το σύμβολο «SKYD», όπως ανακοίνωσε η εταιρεία σε δελτίο Τύπου.

Οι μέτοχοι της Warner Bros. Discovery έλαβαν ποσό σε μετρητά που αντιστοιχεί περίπου σε 31,02 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης. Οι μετοχές της Warner Bros. Discovery σταμάτησαν να διαπραγματεύονται στον Nasdaq την Τρίτη.

Στο μήνυμά τους προς τους εργαζομένους, ο Έλισον και ο Κράιζ υπερασπίστηκαν επίσης την απόφαση να ονομαστεί η νέα εταιρεία Skydance, μια επιλογή που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ορισμένες πλευρές, καθώς θεωρείται ότι διαγράφει τα εμβληματικά ονόματα της Paramount και της Warner Bros. Discovery.

«Συνειδητοποιήσαμε νωρίς ότι η απλή συνένωση των δύο ονομάτων, WarnerParamount, ParaWarner ή ParamountWarner, δεν πετύχαινε τίποτα από όσα θέλαμε. Κάθε εκδοχή έκανε κατά κάποιον τρόπο δύο κολοσσούς να φαίνονται μικρότεροι και όχι μεγαλύτεροι», ανέφεραν στο μήνυμα.

«Αυτό μας οδήγησε στη Skydance, ένα όνομα που προφανώς έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Ντέιβιντ. Εκφράζει τη δυνατότητα: κλίμακα και φιλοδοξία, δημιουργικότητα και φαντασία, τέχνη και καινοτομία», έγραψαν, προσθέτοντας ότι το βουνό της Paramount και η ασπίδα της Warner Bros. Discovery θα εξακολουθούν να εμφανίζονται πριν από τις ταινίες.

Από τη Skydance στην Paramount και τη νέα συμφωνία

Ο Έλισον ίδρυσε τη δική του μικρή εταιρεία παραγωγής κινηματογραφικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, τη Skydance, το 2006. Μετά τη συγχώνευσή της με την Paramount το 2025, ονόμασε τη νέα εταιρεία Paramount Skydance.

Το όνομα Paramount, πάντως, υπάρχει από την ίδρυση της Paramount Pictures το 1912, ενώ η Warner Bros. ιδρύθηκε το 1923 και πρόσθεσε αργότερα το Discovery στην ονομασία της, μετά τη συμφωνία του 2022.

Στο δελτίο Τύπου της Τρίτης, η Skydance υπογράμμισε ότι διαθέτει πλέον τη μεγαλύτερη και πιο διαφοροποιημένη βιβλιοθήκη κινηματογραφικού και τηλεοπτικού περιεχομένου από οποιοδήποτε στούντιο, τη μεγαλύτερη κινηματογραφική παραγωγή στον κλάδο, περισσότερους από 200 εκατομμύρια συνδρομητές στις υπηρεσίες streaming και franchises που περιλαμβάνουν από τα «Top Gun» και «Χάρι Πότερ» έως το «The White Lotus» και τον «Μπομπ Σφουγγαράκη».

Η νέα εταιρεία έχει έσοδα σχεδόν 70 δισ. δολαρίων και αναμένει να δημιουργεί περισσότερα από 10 δισ. δολάρια σε ελεύθερες ταμειακές ροές έως το 2030, σύμφωνα με το ίδιο δελτίο Τύπου.

Ανησυχία και στο CNN για την ανεξαρτησία της ενημέρωσης

Την ίδια ώρα, δημοσιογράφοι του CNN έχουν εκφράσει ανησυχίες για την απειλή που αντιμετωπίζει η συντακτική τους ανεξαρτησία, μετά την απόφαση της Μπάρι Βάις, την οποία ο Έλισον επέλεξε προσωπικά για να ηγηθεί του CBS News, να απομακρύνει θρυλικά στελέχη της εκπομπής «60 Minutes» και να προσλάβει αμφιλεγόμενους παραγωγούς και παρουσιαστές για την εκπομπή.

Η συμφωνία του Έλισον με τον Μπόντα περιλάμβανε δέσμευση για τη δημιουργία εξωτερικών συμβουλίων συντακτικής ανεξαρτησίας τόσο στο CBS News όσο και στο CNN. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες αυτών των συμβουλίων δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Η Paramount εξασφάλισε τις απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και από τις αρμόδιες αρχές σε διεθνές επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και την Κίνα.

Η χρηματοδότηση της συμφωνίας

Η οικογένεια Έλισον, συμπεριλαμβανομένου του Ντέιβιντ Έλισον και του δισεκατομμυριούχου πατέρα του, Λάρι Έλισον, συνιδρυτή της Oracle και στενού συμμάχου του Τραμπ, κατέχει το μεγαλύτερο μετοχικό ποσοστό στη Skydance. Μαζί με τη RedBird Capital Partners, είναι οι μοναδικοί κάτοχοι των μετοχών Κατηγορίας Α της Paramount.

Η συμφωνία υποστηρίχθηκε από επένδυση ύψους 47 δισ. δολαρίων σε μετοχικό κεφάλαιο, με επικεφαλής τους Έλισον, τη RedBird, το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, την Qatar Investment Authority και την επενδυτική τράπεζα LionTree. Η Bank of America, η Citigroup και η Apollo ανέλαβαν την τραπεζική χρηματοδότηση του χρέους της συναλλαγής.

Η μάχη με το Netflix για τη Warner Bros.

Πριν βρεθεί αντιμέτωπη με την αντιμονοπωλιακή προσφυγή στην Καλιφόρνια, η Paramount είχε εμπλακεί πέρυσι σε πολύμηνη μάχη για την εξαγορά της Warner Bros. με τον κολοσσό του streaming Netflix.

Η Warner Bros. είχε αρχικά αποδεχθεί την προσφορά του Netflix, χαρακτηρίζοντας την πλατφόρμα τον προτιμώμενο συνεργάτη της. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο, η Paramount επικράτησε, καταθέτοντας προσφορά υψηλότερης αξίας, η οποία περιλάμβανε μια δαπανηρή «χρέωση καθυστέρησης» που υποχρέωνε τον Έλισον να καταβάλλει 7 εκατ. δολάρια για κάθε ημέρα που η συμφωνία δεν ολοκληρωνόταν μετά την 1η Οκτωβρίου.

Δεν είναι σαφές εάν ο Έλισον θα χρειαστεί να καταβάλει περίπου 28 εκατ. δολάρια, καθώς η ολοκλήρωση της συμφωνίας καθυστέρησε περίπου τέσσερις ημέρες.