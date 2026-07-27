Υπερκαλύφθηκε 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ του ομίλου AKTOR, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του AKTOR έγινε και σε αυτή την περίπτωση -όπως συνέβη και με την ΑΜΚ- αποδέκτης ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος κατά τις παρουσιάσεις που έλαβαν χώρα τις προηγούμενες ημέρες.

Πηγές ανέφεραν ότι ο ανάδοχος της έκδοσης, η UBS Europe, είχε πραγματοποιήσει τεράστια προεργασία με επαφές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχή κάλυψη του διεθνούς ομολόγου της AKTOR. Η επιτυχία της έκδοσης συναρτάται με τη μεγάλη υπερκάλυψη της ΑΜΚ, όπου, ενώ ζητούνταν ποσό 650 εκατ. ευρώ, συγκεντρώθηκαν προσφορές για περισσότερα από 2,2 δισ. ευρώ.

Οι νέες μετοχές θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο Euronext Athens την Τρίτη 28 Ιουλίου, με τον πρόεδρο και CEO του AKTOR, Αλέξανδρο Εξάρχου, αφού χτυπήσει το «καμπανάκι» για την έναρξη της συνεδρίασης, να δίνει το στίγμα της νέας σελίδας του Ομίλου.

Η έκδοση του ομολόγου αναμένεται να επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη και των funds που τοποθετούνται σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος στο αναπτυξιακό αφήγημα του Ομίλου AKTOR. Τα καθαρά κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση προορίζονται να καλύψουν γενικούς εταιρικούς σκοπούς, με έμφαση στη χρηματοδότηση των προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων που προβλέπει το επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου.

Η χρηματοδοτική ισχύς της τάξης του 1 δισ. ευρώ που προκύπτει από το συνδυασμό της αύξησης κεφαλαίου και της ομολογιακής έκδοσης θα αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031, με τον όμιλο να επιδιώκει τη σταδιακή μετατροπή του σε έναν ολοκληρωμένο παίκτη με ηγετική θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στους τομείς του LNG, των ΑΠΕ, των υποδομών και των παραχωρήσεων.

Η διοίκηση έχει θέσει ως μεσοπρόθεσμο στόχο, για την περίοδο 2028-2029, κύκλο εργασιών μεταξύ 2,3 και 2,8 δισ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 375-425 εκατ. ευρώ. Σε ορίζοντα μετά το 2030, ο πήχης ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, με στόχο έσοδα 4,5-5 δισ. ευρώ και EBITDA που θα κυμαίνεται μεταξύ 600 και 700 εκατ. ευρώ, επίπεδα που, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, αλλάζουν ουσιαστικά το μέγεθος και το επενδυτικό προφίλ του ομίλου.

Η αύξηση κεφαλαίου και τα έσοδα από την έκδοση του ομολόγου αναμένεται να διευρύνουν τη βάση των θεσμικών επενδυτών, στοιχείο που αποτελούσε βασική επιδίωξη της διοίκησης του Αλέξανδρου Εξάρχου.

Τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται θα κατευθυνθούν κυρίως σε έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε υποδομές LNG και σε στρατηγικές εξαγορές.