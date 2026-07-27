Τα εισοδήματα των νοικοκυριών συνεχίζουν να αυξάνονται, όμως δεν ακολουθούν τον ρυθμό με τον οποίο αυξάνονται οι καταναλωτικές δαπάνες και το κόστος ζωής. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να δαπανούν περισσότερα από όσα εισπράττουν, καλύπτοντας τη διαφορά με αποταμιεύσεις ή άλλο δανεισμό, γεγονός που διατηρεί σε αρνητικό έδαφος το ποσοστό αποταμίευσης.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο του 2026 αποτυπώνουν αυτή την εικόνα. Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που τα εξυπηρετούν αυξήθηκε κατά 3,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα 39,13 δισ. ευρώ, έναντι 37,92 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Την ίδια περίοδο, όμως, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό, κατά 4,7%, φθάνοντας τα 40,4 δισ. ευρώ από 38,6 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Οι καταναλωτικές δαπάνες εξακολουθούν, επομένως, να υπερβαίνουν το διαθέσιμο εισόδημα, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω επιδείνωση του ποσοστού αποταμίευσης, το οποίο διαμορφώθηκε στο -3,3% από -1,8% το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι η αύξηση του εισοδήματος δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τις πιέσεις που δέχονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί από το αυξημένο κόστος διαβίωσης, με αποτέλεσμα πολλά νοικοκυριά να συνεχίζουν να καλύπτουν τις ανάγκες τους αξιοποιώντας τις αποταμιεύσεις τους.

Ενίσχυση επενδύσεων

Στον επιχειρηματικό τομέα, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ανήλθαν σε 4,88 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026. Παράλληλα, ο λόγος των επενδύσεων προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία αυξήθηκε στο 26,2% από 25,4% το αντίστοιχο διάστημα του 2025, εξέλιξη που αποτυπώνει ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Μικρότερο εμπορικό έλλειμμα

Θετική ήταν η εικόνα και στο εξωτερικό ισοζύγιο της οικονομίας. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών περιορίστηκε στα 6,73 δισ. ευρώ από 7,61 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,08 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την άνοδο των εισαγωγών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά περίπου 0,2 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, το πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων υποχώρησε αισθητά, διαμορφούμενο στα 1,31 δισ. ευρώ έναντι 3,30 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων, η συνολική οικονομία εμφάνισε καθαρή λήψη δανείων από το εξωτερικό ύψους 5,42 δισ. ευρώ, αυξημένη σε σχέση με τα 4,32 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, γεγονός που αντανακλά τη διεύρυνση των χρηματοδοτικών αναγκών της οικονομίας.