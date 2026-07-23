Η ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε. αναγνωρίστηκε και φέτος ως μια από τις 20 πιο Αξιοθαύμαστες Εταιρείες στην Ελλάδα σύμφωνα με το Fortune, κατακτώντας την 15η θέση στη σχετική κατάταξη, κατόπιν ψηφοφορίας ανάμεσα στις 500 μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας. Η κατάταξη του Fortune βασίζεται σε σειρά ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, μεταξύ των οποίων η καινοτομία, η ποιότητα προϊόντων, η στρατηγική ανάπτυξης, η εξωστρέφεια, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και η κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Η αναγνώριση αυτή δεν αποτελεί μόνο επιβράβευση μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής πορείας. Αντανακλά την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό που έχει κερδίσει η ΜΕΓΑ ως 100% ελληνική εταιρεία, μέσα από σχεδόν μισό αιώνα σταθερής επένδυσης στην ελληνική καινοτομία, την άριστη ποιότητα και την αδιαπραγμάτευτη προϊοντική ασφάλεια. Από μια ελληνική ιδέα που ξεκίνησε από το μηδέν, η ΜΕΓΑ εξελίχθηκε σε ηγέτιδα δύναμη της ελληνικής βιομηχανίας προσωπικής υγιεινής, με προϊόντα που έχουν μεγαλώσει γενιές καταναλωτών και σήμερα ταξιδεύουν την ελληνική παραγωγή σε πέντε ηπείρους.

Η πορεία αυτή χτίστηκε μέσα από οργανική ανάπτυξη, 100% ελληνική παραγωγή, συνεχείς επενδύσεις, μακροπρόθεσμο όραμα και βαθιά πίστη στις δυνατότητες της χώρας. Η εταιρεία μετατρέπει την ελληνική τεχνογνωσία, την επιστημονική γνώση και την παραγωγική αριστεία σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με τεχνολογία αιχμής, σύγχρονες γραμμές παραγωγής, προηγμένους αυτοματισμούς, ρομποτικά συστήματα και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, η ΜΕΓΑ ενισχύει διαρκώς την παραγωγική της δυναμική και την ικανότητά της να καινοτομεί.

Για τη ΜΕΓΑ, η αξία αυτής της διάκρισης αποτυπώνεται κυρίως στην εμπιστοσύνη που χτίζεται καθημερινά με τους συνεργάτες και καταναλωτές της: μέσα από προϊόντα υψηλής ποιότητας, αδιαπραγμάτευτης ασφάλειας και ουσιαστικής φροντίδας, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινής ζωής. Η αναγνώριση από το Fortune αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη ΜΕΓΑ και, ταυτόχρονα, μεγάλη ευθύνη για το αύριο: να συνεχίσει, με την ίδια συνέπεια, να υπηρετεί τις αξίες που την καθοδηγούν τόσα χρόνια: το ηθικό επιχειρείν, την πίστη στις δυνατότητες της χώρας μας, την προσήλωση στην άριστη ποιότητα, την προσπάθεια για καινοτομία με ελληνική υπογραφή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και, πάνω απ’ όλα, τον σεβασμό στον άνθρωπο.