Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο.

Σε χαμηλούς τόνους κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στην κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αλλά και στον κλάδο τεχνολογίας εν αναμονή της ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων από αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.496,47 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,17%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 25,97 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (+1,53%), της Viohalco (+1,51%) και των ΕΛΠΕ (+1,23%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,80%), της Jumbo (-3,29%) και της Aktor (-2,22%).

Οι μετοχές της Jumbo διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα 0,70 ευρώ ανά μετοχή.

Ανοδικά κινούνται 32 μετοχές, 41 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Αγροτικός Οίκος Σπύρου (+3,09%) και Μοτοδυναμική (+2,71%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Elvalhalcor (-3,80%) και Jumbo (-3,29%).