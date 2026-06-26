Η Αττική μονοπωλεί τη νέα οικοδομική δραστηριότητα, με τα Νότια Προάστια να εξελίσσονται στον μεγάλο κερδισμένο της αγοράς κατοικίας. Οι επενδύσεις συγκεντρώνονται κυρίως στη νότια πλευρά της πρωτεύουσας, όπου η ζήτηση παραμένει ισχυρή και η κατασκευή νέων κατοικιών συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Την ίδια ώρα, οι τιμές των νεόδμητων εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, παρά την αύξηση της προσφοράς, ενώ οι κατασκευαστές στρέφονται σχεδόν αποκλειστικά στην ανάπτυξη διαμερισμάτων, περιορίζοντας αισθητά τις μονοκατοικίες και τις μεζονέτες.

Αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει από την ανάλυση της ReDataset στις αγγελίες νεόδμητων κατοικιών που διατέθηκαν προς πώληση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Τα στοιχεία αποτυπώνουν πού κατευθύνονται τα επενδυτικά κεφάλαια, ποιες περιοχές συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη οικοδομική δραστηριότητα και πώς διαμορφώνεται ο νέος χάρτης της αγοράς κατοικίας.

Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η οικοδομή επιστρέφει, αλλά όχι σε όλη τη χώρα. Η ανάπτυξη συγκεντρώνεται σε περιοχές όπου υπάρχει υψηλή ζήτηση, έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και μεγαλύτερη δυνατότητα απορρόφησης των νέων κατοικιών. Αντίθετα, σε πολλές περιφέρειες η οικοδομική δραστηριότητα εξακολουθεί να κινείται με αισθητά χαμηλότερους ρυθμούς.

Τα διαμερίσματα κυριαρχούν στις νέες κατασκευές

Η νέα οικοδομική δραστηριότητα έχει πλέον ξεκάθαρο προσανατολισμό. Τα διαμερίσματα αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των νέων κατοικιών που κατασκευάζονται, ενώ οι μονοκατοικίες και οι μεζονέτες περιορίζονται συνολικά στο 30,2% της προσφοράς.

Η μεταβολή αυτή δεν είναι τυχαία. Οι κατασκευαστές αξιοποιούν πλέον τα διαθέσιμα οικόπεδα με μεγαλύτερη ένταση, δημιουργώντας περισσότερες κατοικίες ανά ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η αξία της γης έχει αυξηθεί σημαντικά. Παράλληλα, τα διαμερίσματα απευθύνονται σε ευρύτερο αγοραστικό κοινό, από οικογένειες που αναζητούν πρώτη κατοικία μέχρι επενδυτές που στοχεύουν σε εισόδημα από ενοίκια ή υπεραξίες.

Έξι στα δέκα νέα σπίτια βρίσκονται στην Αττική

Η Αττική εξακολουθεί να αποτελεί την «ατμομηχανή» της ελληνικής αγοράς κατοικίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ReDataset, σχεδόν το 60% των νεόδμητων κατοικιών που βρίσκονται σήμερα προς πώληση κατασκευάζονται στην περιφέρεια της πρωτεύουσας.

Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων εξακολουθεί να κατευθύνεται εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ζήτηση, αλλά και η δυνατότητα ταχύτερης διάθεσης των νέων ακινήτων.

Εκτός Αττικής, η Θεσσαλονίκη διατηρεί τη θέση της ως ο σημαντικότερος αναπτυξιακός πόλος της αγοράς κατοικίας. Η πόλη συγκεντρώνει το 23,9% της συνολικής νέας προσφοράς, διατηρώντας υψηλή οικοδομική δραστηριότητα χάρη τόσο στην εγχώρια ζήτηση όσο και στο επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

Η μεγαλύτερη αλλαγή που καταγράφει η έρευνα αφορά τα Νότια Προάστια της Αθήνας.

Η περιοχή εξελίσσεται πλέον στο σημαντικότερο κέντρο ανάπτυξης νεόδμητων κατοικιών στην Ελλάδα, ξεπερνώντας ακόμη και παραδοσιακά ισχυρές αγορές της πρωτεύουσας. Η ανάπλαση του Ελληνικού, η αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, οι νέες υποδομές και το διαρκές ενδιαφέρον από Έλληνες και ξένους αγοραστές έχουν δημιουργήσει μια νέα επενδυτική πραγματικότητα.

Το αποτέλεσμα είναι να συγκεντρώνεται εκεί μεγάλο μέρος των νέων έργων, αλλά και να διατηρούνται οι υψηλότερες τιμές μεταξύ των περιοχών της Αττικής.

Οι τιμές παραμένουν σε τροχιά ανόδου

Η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας δεν συνοδεύεται από αποκλιμάκωση των τιμών. Αντίθετα, η διάμεση τιμή των νεόδμητων κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο ξεπερνά πλέον τα 3.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι αποκλίσεις μεταξύ των περιφερειών παραμένουν ιδιαίτερα μεγάλες.

Το Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να αποτελεί την ακριβότερη αγορά της χώρας, με τις τιμές να είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με τη Θεσσαλία, η οποία εμφανίζει τις χαμηλότερες αξίες μεταξύ των μεγάλων περιφερειών.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και μέσα στην Αττική. Η Νότια Αθήνα παραμένει η ακριβότερη περιοχή για αγορά νεόδμητης κατοικίας, με τις τιμές να κινούνται περίπου 5,2% υψηλότερα από εκείνες της Βόρειας Αθήνας. Μαζί με τη Βόρεια και την Κεντρική Αθήνα σχηματίζουν πλέον μια ξεχωριστή κατηγορία της αγοράς, με σημαντικά υψηλότερες αξίες από τον μέσο όρο της χώρας.

Δεν αλλάζει μόνο ο χάρτης της οικοδομής, αλλά και τα χαρακτηριστικά που θεωρούν πλέον απαραίτητα οι αγοραστές.

Η θέση στάθμευσης και η αποθήκη, που πριν από λίγα χρόνια αντιμετωπίζονταν ως επιπλέον παροχές, έχουν μετατραπεί σε σχεδόν αυτονόητα στοιχεία ενός νεόδμητου ακινήτου. Το 77% των κατοικιών διαθέτει χώρο στάθμευσης και το 73% συνοδεύεται από αποθήκη.

Παράλληλα, οι ενεργειακές παροχές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα. Σχεδόν μία στις δύο νέες κατοικίες διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα, γεγονός που αντανακλά την προσπάθεια περιορισμού του ενεργειακού κόστους και την αυξημένη σημασία που δίνουν οι αγοραστές στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Αντίθετα, οι πισίνες εξακολουθούν να αποτελούν χαρακτηριστικό των ακριβότερων κατοικιών, καθώς εμφανίζονται μόλις στο 11% των νεόδμητων ακινήτων, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν προνόμιο ενός μικρού τμήματος της αγοράς.